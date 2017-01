Baden-Württembergische Landeszuschüsse für Bildungszentren des Handwerks

Investition in die Zukunft: Der Baden-Württembergische Handwerkstag (BWHT) begrüßt die Ankündigung des handwerkspolitischen Sprechers der CDU-Landtagsfraktion, Thomas Dörflinger, dass die Landesregierung den Zuschuss für die überbetrieblichen Bildungsstätten im Jahr 2017 nicht kürzen wird.

Landeshandwerkspräsident Rainer Reichhold: „Es freut uns sehr, dass die Landesregierung auch in diesem Jahr die Handwerkskammern und Landesinnungsverbände im bisherigen Umfang in der Ausbildung der zukünftigen Fachkräfte fördert.“ Die überbetrieblichen Bildungsstätten unterstützten die häufig spezialisierten Handwerksbetriebe darin, den Lehrlingen während ihrer Ausbildung eine umfassende berufliche Handlungskompetenz zu vermitteln, so Reichhold weiter. Daher investierten die Handwerksorganisationen kontinuierlich in die Bildungsstätten, um den Auszubildenden und Betrieben auch in Zukunft eine moderne Ausstattung zu gewährleisten.

Reichhold sieht aufgrund der sich verändernden Arbeitswelt einen weiterhin großen Investitionsbedarf. „Wir müssen sicherstellen, dass die Auszubildenden mit den neuesten Technologien und Verfahren vertraut sind, die sie dann als Fachkraft im Handwerk 4.0 einsetzen können“. Aus Sicht des Handwerks müsse der Landeszuschuss daher auch in Zukunft in mindestens gleicher Höhe gewährleistet sein.

In den 60 handwerklichen Bildungsstätten im Land finden jährlich 6.000 überbetriebliche Ausbildungslehrgänge mit insgesamt 62.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. Die Kompetenzzentren des Handwerks werden vom Land mit insgesamt 5,7 Millionen Euro gefördert.

Baden-Württembergischer Handwerkstag e.V.

Heilbronner Straße 43

70191 Stuttgart

http://www.handwerk-bw.de