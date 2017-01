Grüne Woche 2017 - Handwerksbetriebe aus Westbrandenburg auf größter Leistungsschau

Die Internationale Grüne Woche Berlin lädt zum 82. Mal in die Messehallen unter dem Berliner Funkturm ein. Vom 20. bis 29. Januar präsentieren sich auch Betriebe des westbrandenburgischen Handwerks auf der weltgrößten Messe für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau. Hier eine Liste der Aussteller aus dem Handwerk.

Zu den Ausstellern gehören:

Braumanufaktur Forsthaus Templin, Halle 21, Stand 113 + 152

Ofen- und Kaminbau Bernd Wartenberg Potsdam, Halle 4.2., Stand 708

Da-Fa Sanierung Dach- und Fassadenschutz Potsdam, Halle 11.1, Stand 148

Rolf Dankus GmbH Werder/ Havel, Ecowater Systems Wassertechnik, Halle 11.1, Stand 123

Bäckerei Exner, Inh. Tobias Exner Beelitz, Halle 21, Stad 148

BioBackHaus Leib GmbH Falkensee, Halle 1.2, Stand 223 sowie Halle 21, Stand 139

Heizung, Sanitär & Solar Bärmann & Wirtz GbR Rathenow, Halle 4.2., Stand 703

Luckenwalder Fleischwaren GmbH Luckenwalde, Halle 21, Stand 100

Kachelofen und Kaminbau Tobias Schaldach GmbH Trebbin, Halle 26, Stand 155

Kachelofen- und Kaminbau M. Lungfiel, Oranienburg, Halle 4.2, Stand 708

Bäckerei & Konditorei Plentz Oberkrämer, Halle 21, Stand 161

Biomanufaktur Havelland GmbH Velten, Halle 1.2, Stand 202

Kamin- und Kachelofenbau Boris Stephan Hennigsdorf, Halle 4.2, Stand 708

Dachdeckerei & Altbausanierung Neye & Kiehn GmbH Löwenberger Land, Halle 11.1, Stand 147

Die Handwerkskammer (HWK) Potsdam ist eine als Körperschaft des öffentlichen Rechts organisierte Selbstverwaltungseinrichtung für die Landkreise Havelland, Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin, Potsdam-Mittelmark, Prignitz, Teltow-Fläming und die kreisfreien Städte Potsdam und Brandenburg an der Havel. Sie ist die Interessenvertretung von rund 17.400 Mitgliedsbetrieben (Stand 2016) und ihren mehr als 70.000 Beschäftigten.

Die HWK Potsdam setzt sich für die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen der Handwerksbranche ein, bündelt die Kräfte und Gemeinsamkeiten des Handwerks und bietet ihren Mitgliedsbetrieben zahlreiche Unterstützungen bei wirtschaftlichen und rechtlichen Fragen.

Zu den Mitgliedsunternehmen gehören Handwerksbetriebe aller Branchen; vor allem aus dem Bau- und Ausbaugewerbe, Elektro und Metall, Holz, Bekleidung und Textil, Gesundheit, Reinigung sowie Nahrungsmittel.

Die HWK Potsdam bietet in ihrem Zentrum für Gewerbeförderung in Götz umfangreiche Angebote für die Weiterbildung im westbrandenburgischen Handwerk und führt in den dortigen Lehrwerkstätten auch die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung durch. Sie ist zuständig für Gesellen-, Meister- und Fortbildungsprüfungen im Handwerk.

Handwerkskammer Potsdam

Charlottenstraße 34-36

14467 Potsdam

www.hwk-potsdam.de