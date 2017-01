Meisterbrief im Handwerk ist ein klares Qualitätssiegel.

Arbeitstreffen von HWK-Präsident Berthold Schröder und CDU-Kreisvorsitzenden Arnd Hilwig. (v.l.) HWK-Geschäftsführer Franz-Josef Panatzek, CDU-Kreisvorsitzender Arnd Hilwig und HWK-Präsident Berthold Schröder ließen sich von Kfz.-Dozent Bernd Techau einen Hybridmotor zeigen

- Dortmund. Digitalisierung im Handwerk, Fachkräftemangel, Bildungspolitik und der Meister als Qualitätssiegel waren nur einige Themen, die im Mittelpunkt eines Arbeitstreffens von HWK-Präsident Berthold Schröder und dem Kreisvorsitzenden der CDU in Hamm, Arnd Hilwig standen.

Der anschließende Rundgang durch die Metall-, Foto-, und Kfz.-Werkstätten des HWK-Bildungszentrums Ardeystraße bot einen kleinen Einblick in die Ausbildung von Junghandwerkern und die Modernität des Equipments, das dort zum Einsatz kommt. So gab es in den einzelnen Bereichen kurze Exkurse beispielsweise zum Einsatz von CNC-Technik, dem Computer Generated Imagery-Verfahren in der Fotografie (CGI) oder zu den Besonderheiten von Hybridelektrokraftfahrzeugen.

Handwerkskammer

Dortmund

Ardeystraße 93

44139 Dortmund