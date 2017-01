Handwerk verleiht Goldene Brezel an 21 Brandenburger Bäckereien

Sieben Betriebe aus Westbrandenburg gehören zu den Preisträgern. - Potsdam/Berlin - Mit dem berlin-brandenburgischen Qualitätssiegel „Goldene Brezel“ sind heute auf der Internationalen Grünen Woche 2017 in der Brandenburg-Halle sieben Bäckereibetriebe des Handwerkskammerbezirks Potsdam ausgezeichnet worden. Die Zertifikate wurden persönlich vom Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg, Dr. Dietmar Woidke, verliehen.

Zu den ausgezeichneten Betrieben aus dem Handwerkskammerbezirk Potsdam gehören:

Bäckerei Birth, Schulstraße 12, 14778 Wollin

Bäckerei Braune (Werner Gniosdorz) , Friedrich-Ebert-Straße 101, 14467 Potsdam

Bäckerei Exner, Im Schäwe 9, 14547 Beelitz

Bäckerei Ulf Grünberg, Neustadtstr. 2, 19309 Lenzen

Bäckerei Hausbalk, Fretzdorfer Dorfstraße 25, 16909 Wittstock

Bäckerei Plentz, Dorfstraße 43, 16727 Oberkrämer

Ihre Kleine Backstube (Holger Schüren), Arthur-Scheunert-Allee 125, 14558 Nuthetal

Die „Goldene Brezel“ bedeutet Transparenz für den Verbraucher. Bei diesem Wettbewerb haben sich Bäckereien aus ganz Brandenburg beteiligt, die das traditionelle Handwerk leben.

Eine unabhängige Jury hat nun entschieden. Bäckereien müssen für die Auszeichnung regelmäßig an Qualitätsprüfungen teilnehmen. Brote und Backwaren müssen traditionell handwerklich und nach eigenen Rezepten hergestellt werden. Dabei sichern die Betriebe die vom Deutschen Bäckerhandwerk herausgegebenen Leitlinien für gute Lebensmittelhygienepraxis. Wichtig für die Auszeichnung ist eine kompetente Beratung über Inhaltsstoffe und Geschmack. Aber auch Service und Freundlichkeit im Verkauf sind Voraussetzungen für die Auszeichnung. Nur wer in allen Punkten überzeugt, bekommt die „Goldene Brezel“ verliehen.

Ralph Bührig, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Potsdam, gratuliert den Mitgliedsbetrieben und lobt die Qualität aller ausgezeichneten Bäckereien: „Dass ein Drittel der Preisträger aus unserem Kammerbezirk stammt, macht stolz und zeigt einmal mehr, wie unsere Betriebe tagtäglich in ihrem Handwerk mit Qualität und Können überzeugen. Die Traditionen, die die Betriebe damit leben, sorgen überdies dafür, dass hier ‚Liebe‘ sprichwörtlich über den Gaumen durch den Magen geht.“

Über die Handwerkskammer Potsdam

Die Handwerkskammer (HWK) Potsdam ist eine als Körperschaft des öffentlichen Rechts organisierte Selbstverwaltungseinrichtung für die Landkreise Havelland, Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin, Potsdam-Mittelmark, Prignitz, Teltow-Fläming und die kreisfreien Städte Potsdam und Brandenburg an der Havel. Sie ist die Interessenvertretung von rund 17.400 Mitgliedsbetrieben (Stand 2016) und ihren mehr als 70.000 Beschäftigten.

Die HWK Potsdam setzt sich für die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen der Handwerksbranche ein, bündelt die Kräfte und Gemeinsamkeiten des Handwerks und bietet ihren Mitgliedsbetrieben zahlreiche Unterstützungen bei wirtschaftlichen und rechtlichen Fragen.

Zu den Mitgliedsunternehmen gehören Handwerksbetriebe aller Branchen; vor allem aus dem Bau- und Ausbaugewerbe, Elektro und Metall, Holz, Bekleidung und Textil, Gesundheit, Reinigung sowie Nahrungsmittel.

Die HWK Potsdam bietet in ihrem Zentrum für Gewerbeförderung in Götz umfangreiche Angebote für die Weiterbildung im westbrandenburgischen Handwerk und führt in den dortigen Lehrwerkstätten auch die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung durch. Sie ist zuständig für Gesellen-, Meister- und Fortbildungsprüfungen im Handwerk.

