Handwerkskammer Halle zieht positive Bilanz der wirtschaftlichen Lage im Handwerk.

Konjunkturumfrage 4. Quartal 2016 - Ausbaukonjunktur auf höchstem Niveau, Fachkräftemangel hält an. Der Präsident der Handwerkskammer Halle, Thomas Keindorf, zieht eine positive Bilanz der wirtschaftlichen Lage im Handwerk für das vierte Quartal 2016. Unverändert prägt die Baukonjunktur die sehr gute Wirtschaftslage im Handwerk.

Auch die Handwerke für gewerblichen Bedarf und das Kfz-Handwerk verzeichnen eine gute Geschäftslage. Diese wird, von saisonalen Schwankungen abgesehen, in den nächsten Monaten voraussichtlich anhalten.



Der Geschäftsklimaindex erreichte im 4. Quartal 2016 einen Wert von +43 und lag damit über dem Vorquartalswert von +37 und nahe dem Wert aus dem Vorjahr (+41). 45 Prozent der Betriebe schätzten ihre Lage als gut, nur 8 Prozent als schlecht ein.

Die Auftragsreichweiten stiegen leicht um 0,8 auf im Durchschnitt 7,5 Wochen. Das ist eine Steigerung zum Vorjahr um mehr als eine Woche. Die Betriebsauslastung erreichte mit 82 Prozent einen sehr hohen Wert, der allerdings vier Prozent unter dem Wert des Vorjahres liegt.



Am Jahresende wurden 14.201 Mitgliedsbetriebe gezählt, 107 weniger als drei Monate zuvor und 283 weniger als Ende 2015. Der Rückgang betraf alle Gewerkegruppen. Am geringsten war er in den Kfz-Handwerken (-0,4 Prozent), am stärksten mit -3,4 Prozent in den Bauhaupthandwerken. Die Zahl der Beschäftigten sank saisonal bedingt geringfügig auf 72.000 (vordem 72.500).



„Fehlendes Fachpersonals“ hat bei der Einschätzung der Hemmnisse der Unternehmen im vierten Quartal 2016 erneut an Bedeutung gewonnen. Es wurde von 36 Prozent der Betriebe genannt (Vorjahr: 34 Prozent). Im Vergleich zu 2014 ist das ein Zuwachs um 16 Prozentpunkte. Deutlich wird, dass mittelgroße Betriebe dabei überproportional betroffen sind. In der Gruppe der Betriebe mit 10 bis 19 Beschäftigten gaben 63 Prozent der Befragten den Fachkräftemangel als Hemmnis an.



Präsident Thomas Keindorf mahnt: „Wir brauchen ein gesellschaftliches Umdenken. Eine Ausbildung im dualen System muss als echte Lebens- und Karriereperspektive in der Region in das Bewusstsein junger Menschen, aber auch ihrer Familien, verankert werden.“





