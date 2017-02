Handwerkskammern begrüßen Wahl von Harald Brandes zum neuen HR- Rundfunkratsvorsitzenden.

Die Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Handwerkskammern begrüßt die Wahl ihres ehemaligen Geschäftsführers und Medienbeauftragten Harald Brandes zum Vorsitzenden des Rundfunkrates des Hessischen Rundfunks (HR). "Harald Brandes ist ein engagierter und kompetenter Anwalt des Mittelstandes und insbesondere der Wirtschafts- und Gesellschaftsgruppe Handwerk", so Heinrich Gringel, Präsident der Arbeitsgemeinschaft.

"Wir freuen uns sehr, dass 'einer von uns' im höchsten Gremium des Hessischen Rundfunks in diese verantwortungsvolle Position gewählt wurde."

Harald Brandes war von 1997 bis März 2016 Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Handwerkskammern und ist nach seinem Ausscheiden als Medienbeauftragter für die Handwerkskammern Kassel, Frankfurt-Rhein-Main und Wiesbaden weiterhin tätig. Zuletzt war er stellvertretender Vorsitzender des HR-Rundfunkrats und Vorsitzender des Finanzausschusses.

Die Handwerkskammern sind davon überzeugt, dass Brandes als Vorsitzender des Rundfunkrates sich weiter für einen qualitativ hochwertigen und überparteilich wirkenden Hessischen Rundfunk einsetzt. "Gerade in Zeiten von Fake-News und Lügenpresse-Vorwürfen ist es wichtig, dass der HR seinem Auftrag nachkommt, umfassend zu informieren, aber auch die europäische Integration und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Bund und Ländern zu fördern", betont Bernhard Mundschenk, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Handwerkskammern. "Für uns gilt, dass Qualität vor Quote geht. Harald Brandes ist hierfür genau der Richtige."

