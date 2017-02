Lehrstellenradar - mit kostenloser App der Handwerkskammer jetzt Ausbildungsplätze finden.

Die kostenlose App Lehrstellenradar ermöglicht die Suche nach freien Ausbildungs- und Praktikumsplätzen. - Lehrstellen-App mit neuen Funktionen. Bereits seit 2012 unterstützt die kostenlose App Lehrstellenradar der Handwerkskammer für Unterfranken Jugendliche bei der Suche nach freien Ausbildungsplätzen. Mit der neuen Version, die jetzt veröffentlicht wurde, bietet das Lehrstellenradar verbesserte Funktionen und hilft Jugendlichen auf diese Weise schnell und einfach passende Lehrstelle zu finden.

„Für viele Schüler, aber auch für Eltern und Lehrer, ist das Lehrstellenradar mittlerweile eine wichtige Unterstützung bei der Suche nach freien Ausbildungs- und Praktikumsplätzen“, erklärt Rolf Lauer, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Unterfranken. Bereits seit Anfang 2012 ermöglicht es die kostenlose App, schnell und einfach per Smartphone nach Lehrstellen in der Region zu suchen. „Mit der neuen Version haben wir die Funktionen des Lehrstellenradars nun weiter verbessert“, so Rolf Lauer.

Neue Funktionen

Neben einem neuen Design hat die App zusätzliche Funktionen erhalten. Neu ist beispielsweise, dass freie Ausbildungs- und Praktikumsplätze in der Nähe automatisch anzeigt werden. Dazu muss der Nutzer lediglich die Ortungsfunktion auf seinem Handy aktivieren oder eine Postleitzahl eingeben und die Ergebnisse werden direkt auf einer Karte ausgegeben. Nach Wunsch können für die eigenen Suchen automatische Benachrichtigungen aktiviert werden. Sobald ein zur Suchanfrage passendes Angebot in der App veröffentlicht wird, wird der Nutzer informiert. Suchen werden automatisch gespeichert und können jederzeit wieder ausgeführt werden. Außerdem wurden Sortier- und Filterfunktionen weiter verbessert. Mit zusätzlichen Funktionen wie dem „Berufechecker“, mit dem Jugendliche nach den eigenen Stärken und Talenten entsprechende Ausbildungsberufe recherchieren können, unterstützt das Lehrstellenradar 2017 auch schon in der frühen Phase der Berufsorientierung. Darüber hinaus können Nutzer direkt aus der App heraus Kontakt zu Ausbildungsbetrieben aufnehmen und über einen Formularassistenten einen Lebenslauf erstellen und verschicken.

Aktuelle Daten

Nutzer der App profitieren von einem Datenbestand, der durch die Handwerkskammer für Unterfranken gepflegt und ständig aktualisiert wird. Das Lehrstellenradar ist direkt an die Online-Lehrstellenbörse der Handwerkskammer gekoppelt. Dort von Unternehmen veröffentliche Stellenangebote werden direkt in die App übernommen und sind somit mobil verfügbar.

Download

Die App ist kostenfrei im Apple AppStore (für iOS) und in Google Play (für Android) verfügbar. Weitere Informationen zur App gibt es auch auf www.hwk-ufr.de/lehrstellenradar.

Foto: ODAV AG

Handwerkskammer für Unterfranken

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Rennweger Ring 3 - 97070 Würzburg