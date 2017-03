Handwerksbetriebe aus Mecklenburg-Vorpommern zeigen Profil auf der IHM 2017

Neue Kunden, neue Märkte - Handwerksbetriebe aus Mecklenburg-Vorpommern zeigen sich zum vierten Mal auf der Internationalen Handwerksmesse in München. Morgen, am 8. März wird die Internationale Handwerksmesse (IHM) eröffnet, an der auch elf Handwerksbetriebe aus Mecklenburg-Vorpommern teilnehmen. Bis zum 14. März werben sie auf zwei Gemeinschaftsständen in München. Die Messepräsenz wird von der Handwerkskammer Schwerin organisiert und vom Wirtschaftsministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern unterstützt.

In München vor Ort betreut werden die Messeteilnehmer aus Mecklenburg-Vorpommern von der Handwerkskammer Schwerin. „Wir werden mit einem Landesgemeinschaftsstand in Halle A2 vertreten sein. Parallel dazu stellen wir auch auf der ‚Handwerk & Design‘ in der Halle B1 aus“, berichtet die für Messen zuständige Betriebsberaterin der Handwerkskammer Christina Neubüser. Für den IHM-Gemeinschaftsstand „Handwerk aus Mecklenburg-Vorpommern“ haben sich sechs Betriebe angemeldet, weitere fünf kommen auf dem „Handwerk & Design“-Gemeinschaftsstand hinzu. Fünf Ausstellungsbetriebe bewerben sich zudem um einen der Bundes- und Bayerischen Staatspreise, die im Rahmen der Messe verliehen werden.

„Wir raten unseren Handwerksbetrieben, die zu ihrem jeweiligen Angebot passenden Messen zu nutzen, sich auf neuen Märkten zu präsentieren, um neue Kunden zu gewinnen“, sagt Kammerhauptgeschäftsführer Edgar Hummelsheim. „Unsere Handwerkskammer übernimmt gerne den organisatorischen Aufwand, um auch kleineren Betrieben einen solchen Messeauftritt zu ermöglich, der für viele aus eigener Kraft sicher nicht möglich wäre.“

Die IHM in München ist eine fachlich sortierte, internationale Handwerksmesse. Jede Messehalle präsentiert das Handwerk unter einem besonderen Schwerpunkt. Mehr als 130.000 Besucher haben sich im vergangenen Jahr auf der IHM von den vielfältigen Leistungen des Handwerks bei über 1.000 Ausstellern aus mehr als 60 Gewerken und 30 Ländern überzeugen können.

Aussteller auf dem Gemeinschaftsstand „Handwerk & Design“:

• Bernstein Galerie E aus Ribnitz-Damgarten

• Glas-Richert aus Wismar

• Pfeifenbauer Kirsch aus Wittenförden

• Red Rebane GmbH aus Schwerin

• Historische Tasteninstrumente Schmidt aus Rostock

Aussteller auf dem Gemeinschaftsstand „Handwerk aus Mecklenburg-Vorpommern“:

• Schiffszubehör Eckhard Knoll aus Bützow

• HKF Haustechnik GmbH aus Krassow

• m+s Metallbau & Sanierung aus Krassow

• Zurow Bau GmbH aus Krassow

• Energy Park Krassow GmbH aus Krassow

• Zimmerei Zarrentin - Burghard Heise & Partner GbR aus Zarrentin

