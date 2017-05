Handwerk startet Wettbewerb Germany´s Power People – Mister Handwerk gesucht

Handwerk startet Wettbewerb Germany´s Power People – Nachfolger für Mister Handwerk 2017 aus Brandenburg gesucht. - Das Deutsche Handwerksblatt sucht wieder gemeinsam mit seinen Partnern, der Signal Iduna Gruppe und der IKK classic, Handwerkerinnen und Handwerker, die sich und ihren Beruf vor der Kamera präsentieren möchten.

Jeder, der mitmachen will, kann sein Foto auf germanyspowerpeople.de hochladen. Jetzt ist die Bewerbungsphase gestartet, Einsendeschluss für Bewerber ist der 18. August. Noch bis zum 24. August läuft parallel die Online-Abstimmung.

Danach lädt die Jury je 18 Kandidatinnen und Kandidaten zum großen Fotoshooting für den Handwerkskalender „Germany’s Power People 2018“ ein. Vom 7. bis 10. September werden die Teilnehmer in Düsseldorf von einem professionellen Fotografen ins Rampenlicht gerückt.

Je zwölf weibliche und männliche Teilnehmer werden zum Kalenderstar fürs nächste Jahr. Im Dezember schickt eine Jury dann jeweils sechs Kandidaten in das Rennen um die begehrten Titel Miss und Mister Handwerk. Bevor es auf der Internationalen Handwerksmesse in München ernst wird, können Fans, Freunde und Familie wieder per Online-Abstimmung ihre Favoriten unterstützen. Die endgültige Entscheidung fällt dann im März 2018 in München.

In diesem Jahr stellt das Land Brandenburg den Sieger: Der 26-jährige Kfz-Technikermeister Leon Pethke aus Walsleben ( Bild o. ) ziert nicht nur den Monat September des aktuellen Kalenders „Germany‘s Power People“, sondern durfte sich auch die Siegerschärpe des „Mister Handwerk 2017“ überstreifen und führt nun dank des Titels für ein Jahr die Spitze des Handwerkernachwuchses an.

„Ich bin stolz auf meinen Beruf und ich finde es gut, dass Germany‘s Power People den Fokus auf das Handwerk richtet. Ich kann nur jedem jungen Handwerker raten, sich einmal für diesen Wettbewerb zu bewerben. Das hat wirklich Spaß gemacht und ist mal etwas anderes“, so der Kfz-Technikermeister, der bereits in der dritten Generation im Familienunternehmen tätig ist. Er ist übrigens bereits der vierte Handwerksmeister in der Familie, denn bereits sein Urgroßvater war Schmiedemeister.

Zum neunten Mal starteten das Deutsche Handwerksblatt, die Signal Iduna Gruppe und die IKK classic die große Casting-Aktion „Germany’s Power People“. Gesucht werden Handwerkerinnen und Handwerker, die ihren Beruf mit Leidenschaft ausüben und das vor der Kamera zeigen wollen.

Ausführliche Informationen und Bewerbungsunterlagen unter www.handwerksblatt.de

Bildnachweis: „Werbefotografie Weiss“

Über die Handwerkskammer Potsdam

Die Handwerkskammer (HWK) Potsdam ist eine als Körperschaft des öffentlichen Rechts organisierte Selbstverwaltungseinrichtung für die Landkreise Havelland, Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin, Potsdam-Mittelmark, Prignitz, Teltow-Fläming und die kreisfreien Städte Potsdam und Brandenburg an der Havel. Sie ist die Interessenvertretung von rund 17.300 Mitgliedsbetrieben und ihren mehr als 70.500 Beschäftigten.

Die HWK Potsdam setzt sich für die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen der Handwerksbranche ein, bündelt die Kräfte und Gemeinsamkeiten des Handwerks und bietet ihren Mitgliedsbetrieben zahlreiche Unterstützungen bei wirtschaftlichen und rechtlichen Fragen.

Zu den Mitgliedsunternehmen gehören Handwerksbetriebe aller Branchen; vor allem aus dem Bau- und Ausbaugewerbe, Elektro und Metall, Holz, Bekleidung und Textil, Gesundheit, Reinigung sowie Nahrungsmittel.

Die HWK Potsdam bietet in ihrem Zentrum für Gewerbeförderung in Götz umfangreiche Angebote für die Weiterbildung im westbrandenburgischen Handwerk und führt in den dortigen Lehrwerkstätten auch die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung durch. Sie ist zuständig für Gesellen-, Meister- und Fortbildungsprüfungen im Handwerk.

www.hwk-potsdam.de

Handwerkskammer Potsdam

Charlottenstraße 34-36

14467 Potsdam