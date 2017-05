Neueste Technik für Aus- und Weiterbildung im Kfz-Handwerk

Daimler AG stellt Schulungsfahrzeug zur Verfügung. - Schlüsselübergabe für ein neues Schulungsfahrzeug (v. l.): Thomas Haas, Vertreter der Daimler AG in Würzburg, Walter Heußlein, Präsident der Handwerkskammer für Unterfranken, Leiter Bildungszentrum, Bernd Bratek und Armin Katzenberger, Teamsprecher Kfz-Technik am Bildungszentrum Würzburg. Die Daimler AG hat dem Bildungszentrum Würzburg der Handwerkskammer für Unterfranken ein modernes Schulungsfahrzeug zur Verfügung gestellt.

Die Mercedes C-Klasse C 250d 4 Matic kommt künftig unter anderem in Meisterkursen des Kfz-Handwerks zum Einsatz. Zahlreiche Assistenzsysteme, moderne Abgastechnologie und Antriebstechnik zeichnen das neue Schulungsfahrzeug aus, das die Daimler AG dem Bildungszentrum Würzburg der Handwerkskammer für Unterfranken zur Verfügung gestellt hat. Die Mercedes C-Klasse C 250d 4 Matic verfügt unter anderem über einen aktiven Spurhalte- sowie Totwinkel-Assistenten, den Abstandsregeltempomaten Distronic Plus und einen Bremsassistenten. „Dass unsere Auszubildenden und Meisterschüler an solch moderner Technik lernen, ist ein Grund für die hohe Qualität der Aus- und Weiterbildung im Kfz-Handwerk und im Handwerk insgesamt“, bedankte sich Walter Heußlein, Präsident der Handwerkskammer für Unterfranken während der offiziellen Fahrzeugübergabe. Bildungszentrumsleiter Bernd Bratek verwies zudem auf die Zahl der jungen Handwerker, die allein im vergangenen Jahr an Aus- und Weiterbildungskursen im Kfz-Bereich teilgenommen haben: „Den rund 500 Auszubildenden und 50 Meisterschülern stehen im Bildungszentrum Würzburg verschiedene Fahrzeugtypen mit unterschiedlichster Ausstattung und Antriebstechnik zur Verfügung. Diese Breite sichert eine zeitgemäße und fundierte Aus- und Weiterbildung.“

Als Vertreter der Daimler AG in Würzburg übergab Thomas Haas, Leiter Kundendienst der Mercedes-Benz Vertrieb NFZ GmbH Würzburg, das neue Schulungsfahrzeug in einer der Kfz-Werkstätten des Bildungszentrums. Er betonte, dass Fahrzeugtechnik sich immer schneller weiterentwickle und Auszubildende von Beginn an mit ihr lernen sollten.

Das neue Schulungsfahrzeug wird künftig vor allem in Meisterkursen sowie bei Lehrgängen der überbetrieblichen Ausbildung im Kfz-Handwerk eingesetzt. Insgesamt stehen im Bildungszentrum Würzburg der Handwerkskammer für Unterfranken ca. 35 verschiedene Fahrzeuge mit unterschiedlichen Antriebstechnologien und Ausstattungen für die Aus- und Weiterbildung im Kfz-Handwerk zur Verfügung.

Foto: Handwerkskammer

Handwerkskammer für Unterfranken

Rennweger Ring 3 - 97070 Würzburg