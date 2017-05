Kita „Albert Schweitzer“ gewinnt Wettbewerb des Handwerks

Kita „Albert Schweitzer“ aus Bernburg gewinnt Wettbewerb des Handwerks. - Der Bernburger Kindergarten „Albert Schweitzer“ ist Landessieger des Kita-Wettbewerbs der Aktion Modernes Handwerk e.V. geworden. Aufgabe war die Gestaltung eines Riesenposters zum Thema Handwerk. Kinder der Kita „Albert Schweitzer“ bauten, malerten und fliesten ein Puppenhaus. Handwerksbetriebe aus Bernburg unterstützten dabei die Kinder.

Ihre Erfahrungen hielten sie auf einem Riesenposter, mit dem sie den Preis von 500 Euro für ein Kitafest oder einen Thementag „Handwerk“ gewinnen. Am 30. Mai ab 10 Uhr übergeben Britta Grahneis, Vorstandsmitglied der Handwerkskammer Halle, Volker Becherer, Abteilungsleiter Berufliche Bildung der Kammer und die Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Anhalt-Bernburg/ Köthen, Sylvia Richter, den Preis an die beteiligten Kinder in der Kita „Albert Schweitzer“, Goetheweg 4. Vor Ort ist auch der Maler und Lackierer Sebastian Henker, der die Kinder unterstützte.

Kindergärten haben jährlich die Möglichkeit an einem Posterwettbewerb teilzunehmen. Dabei sollen die Kinder ein Riesenposter zum Thema „Handwerk“ gestalten und können 500 Euro gewinnen.

Der Kita-Posterwettbewerb ist Teil der Mitmach-Aktion des Handwerks „Hand in Hand durch unseren Ort“, die Kita-Kinder für das Handwerk begeistern will. Seit Oktober 2012 wird sie von der Aktion Modernes Handwerk e. V. in Zusammenarbeit mit dem Zeitbild Verlag durchgeführt.

Das große Kinderbuch des Handwerks

Gute Anregungen für eine Teilnahme am Wettbewerb bietet das große Kinderbuch des Handwerks mit Mitlesegeschichten, Lernspielkarten und einer pädagogischen Handreichung. Für ein spielerisches Entdecken der Handwerksberufe eignet sich auch das Handwerker-Bildersuchspiel mit Spielkarten zu verschiedenen Handwerksberufen. Die Materialien können unter www.kinderbuch-des-handwerks.de bestellt werden. Das große Kinderbuch des Handwerks mit der ISBN-Nummer 978-3-9815422-0-2 ist außerdem für 19,90 € im Buchhandel erhältlich. Der Besitz des Buches ist keine Voraussetzung für eine Teilnahme am Posterwettbewerb.





Übergabe des Preises an die Kita „Albert Schweitzer“

Ort: Kita „Albert Schweitzer“ im Goetheweg 4 in Bernburg

Termin: 30. Mai 2017 um 10 Uhr (See attached file: 37_Kita-Wettbewerb des Handwerks 2017.pdf)



Foto: Aktion Modernes Handwerk e.V.



Handwerkskammer Halle (Saale)

Gräfestraße 24

06110 Halle