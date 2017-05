58 Goldene Meister 2017 aus Heidelberg und Umgebung.

58 Goldene Meister 2017 aus Heidelberg und Umgebung haben vor 50 Jahren die Meisterprüfung absolviert. Präsident Alois Jöst: „Sie waren mit Leib und Seele Meister, Verantwortung übernommen für Familie und Mitarbeiter“. Im Rahmen einer Feierstunde hat der Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Alois Jöst, insgesamt 58 „Goldene Meister“ aus Heidelberg und Umgebung zum Jubiläum des 50. Jahrestages ihrer Meisterprüfung gratuliert.

Mit ihrem persönlichen Einsatz hätten sie alle dazu beigetragen, dass das Wort des erfolgreichen Wirtschaftsministers Ludwig Erhards vom „Wohlstand für alle“ Wirklichkeit werden konnte, sagte Jöst. Und wörtlich: „Sie haben Verantwortung übernommen für Familie und Mitarbeiter und dafür Sorge getragen, dass junge Menschen eine qualifizierte Ausbildung erhielten“.

Alois Jöst: „Ihr Meisterbrief war Ausweis Ihres Könnens“

„Sie sind das beste Beispiel dafür, dass der Titel des Handwerksmeisters ein Ausweis qualifizierter Kenntnis und Fähigkeit in einem Beruf ist“, rief der Mannheimer Kammerpräsident den Jubilaren zu. Wörtlich: „Denn Ihr Meisterbrief war Ausweis Ihres Könnens.“

Er machte deutlich, dass man damals „nicht ein bisschen Handwerksmeister mit ein bisschen Betrieb“ sein konnte. Wörtlich: „Sie waren mit Leib und Seele Meister. Sie waren es mit Begeisterung und Leidenschaft. Sie haben Ihren Beruf geliebt.“ Jöst sprach allen Goldenen Meistern seine „große Anerkennung aus für diese Zeit, in der Sie etwas Großes geleistet und damit auch ein Stück Wirtschaftsgeschichte für unser Land geschrieben haben“.

Präsident Jöst dankte den Goldenen Meistern für ihre „Gewissenhaftigkeit, Leistungsbereitschaft und auch die Bewahrung traditioneller Werte“. Und brachte es zugleich auf den Punkt: „Meister wissen wie’s geht!“ Nicht zuletzt habe dies Richard Wagner in seinen Meistersingern so eindrucksvoll in Worte und Musik gefasst: „Verachtet mir die Meister nicht und ehrt mir ihre Kunst“.

Die Goldenen Meister sind für den Mannheimer Kammerpräsidenten zu einem „Identifikationsmerkmal für Menschen in unserem Land“ geworden. Denn durch ihr Wissen und Können hätten sie einen stabilen Mittelstand geschaffen, der heute noch Säule unserer Wirtschaft ist.

Insgesamt 58 Goldene Meister aus Heidelberg und Umgebung ehrte der Mannheimer Kammerpräsident persönlich durch Überreichen einer Urkunde. Er wünschte allen eine gute Zukunft und gratulierte, auch im Namen der mehr als 12.500 Betriebe, zur goldenen Meisterschaft.

Bildunterschrift: Zu einem Gruppenbild stellten sich die Goldenen Meister 2017 aus Heidelberg und Umgebung mit Präsident Alois Jöst (2. von rechts) sowie Ehrenvizepräsident Gerhard Höfler (1. von rechts), Hauptgeschäftsführer Jens Brandt (letzte Reihe, 7. von rechts) und Kreishandwerksmeister Norbert Menges (2. von links).

