Handwerkskammer für Ostfriesland überreicht Gesellenbriefe und Abschlusszeugnisse an Auszubildende

63 Auszubildende verabschiedet. - Ostfriesland. Die Handwerkskammer für Ostfriesland hat zwei Fachpraktikern für Holzverarbeitung, einem Feinwerkmechaniker, zwei Hochbaufacharbeitern mit dem Schwerpunkt Maurerarbeiten, 20 Malern und Lackierern, 19 Maurern, vier Metallbauern und 15 Tischlern ihre Prüfungszeugnisse ausgehändigt. - Über den neuen Lebensabschnitt freuen sich die frischgebackenen Maler und Lackierer mit ihrer Fachlehrerin Ulrike Homrighausen (rechts). Foto: HWK

Fachpraktiker für Holzverarbeitung:

Rene Battermann und Felix Freiberg (beide Kreisvolkshochschule Aurich gGmbH, Aurich).

Feinwerkmechaniker:

Steffen Quaschny (Mechanic Anlagenbau GmbH, Aurich).

Hochbaufacharbeiter mit dem Schwerpunkt Maurerarbeiten:

Erik Strand und Tim-Oliver Martin (beide Kreisvolkshochschule Norden gGmbH, Norden).

Maler und Lackierer:

Dennis Busker (LeeWerk-WISA GmbH, Leer), Lisa Collmann (Maler- und Lackierermeister Waldemar Richter, Südbrookmerland), Andreas Erhardt (Nietiedt GmbH, Emden), Rena Eschen (Sedat Disli GmbH, Aurich), Lukas Haßelbusch (Malerfachbetrieb Brinkmann UG (haftungsbeschränkt), Südbrookmerland), Mirco König (Maler Hartmann, Inh. Ingo Hartmann e.K., Leer, Marcel Martens (Firma Malerfachbetrieb Brinkmann UG (haftungsbeschränkt), Südbrookmerland), Ina Peters (Theo Peters, Südbrookmerland), Bianca Reuß (Weert-Gerhard Edenhuizen, Aurich), Jessica Rieken (Sedat Disli GmbH, Aurich), Chris-Daniel Seewald (Nietiedt GmbH, Emden), Marvin Stoepel (Yasar Maler- und Lackierermeisterbetrieb GmbH, Aurich), Florian Toben (Wohnen und Modernisieren, Inh. Holger Janssen e. K., Esens), Stefanie Brunßen (Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft gGmbH, Emden), Marcus Kleen (Kreisvolkshochschule Norden gGmbH, Norden), Valerij Blech (Maler- und Lackierermeister Peter Becker, Norden), Rebecca Merkel (LeeWerk-WISA GmbH, Leer), Katja Elzen (Maler- und Lackierermeister Joachim Haseborg, Weener), Sönke Markus (Maler- und Lackierermeister Stephan Milfs, Uplengen) und Jan Witte (Maler- und Lackierermeister Thomas Hoffmann, Rhauderfehn).

Maurer:

Nico Blaauw (Karl-Heinz Vry, Weener), Aaron Böhmer (G. + J. Assing GmbH, Großefehn), Keno Bold (Thorsten Schoolmann Hochbau und Zimmerei GmbH, Großheide), Marvin Bolz (Meinen GmbH Bauunternehmen, Wittmund), Kai Braukmüller (Maurer- und Zimmerermeister Dieke Schön, Firrel), Mirko Brunken (Stefan Gerjets Bauunternehmung- und Zimmerei GmbH, Emden), Patrick Casjens (Gebr. Geyken Bauunternehmen GmbH, Westoverledingen), Lars Dannen (Maurer- und Betonbauermeister Werner Dannen, Jemgum), Ali Diab (Tell Bau GmbH, Norden), Andre Gronewold (Haan GmbH & Co. KG Bauunternehmung, Norden), Lucas Hinrichs (Maurer- und Betonbauermeister Markus Saathoff, Großheide), Jan Janssen (Hausbau Ihnen GmbH, Wittmund), Renke Janssen (Maurer- und Betonbauermeister Harry Booken, Großheide), Marc Ocken (G. + J. Assing GmbH, Großefehn), Sören Niklas Pieper (MM Bauunternehmen und Zimmerei GmbH, Ostrhauderfehn), Danel Thilo Schneider (Ludwig Bold GmbH & Co. KG, Norden), Kevin Schrade (Kleemann GmbH & Co. KG, Norderney), Nico Schröder (Tell Bau GmbH, Norden) und Patrick Schwitters (Jann Grensemann, Hage).

Die Metallbauer und der Feinwerkmechaniker haben ihren Abschluss in der Tasche. Foto: Michael Decknatel

Metallbauer:

Florian Grimm (Kreisvolkshochschule Aurich gGmbH, Aurich), Sandra Huisinga (LeeWerk-WISA GmbH, Leer), Christian Schoolmann (Kreisvolkshochschule Aurich gGmbH) und Hauke von Höfen (Hajo Hinrichs, Apen).

Tischler:

Linda Albers (Tischlerei Suntken GmbH, Blomberg), Nele Brandau (Tischlermeister Johann Schöttler, Wiesmoor), Renke Cassens (Tischlermeister Rüdiger Jochens, Friedeburg), Timo Dee (Kreisvolkshochschule Aurich gGmbH, Aurich), Susanne Dencker (Benjamin Hock, Norderney), Wiebke Dreesmann (Stadtwerke Leer AöR, Betriebsstätte Baubetriebshof, Leer), Niko Higgen (Tischlerei Janssen GmbH, Schortens), Hannes Lamberti (Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, Aurich), Lisa Osterthun (Tischlerei Fuchs GmbH, Friedeburg), Tobias Pecher (Pannhusen und Rademacher GmbH, Moormerland), Victor Pfeiffer (Tischlermeister Eilbertus Stürenburg, Norderney), Manuel Reuter (LeeWerk-WISA GmbH, Leer), Viktor Schäfer (Tischlermeister Wilfried Fooken, Emden), Lars Schipper (Tischlermeister Robert Pfeiffer, Norden), Sven Wolters (Pannhusen und Rademacher GmbH, Moormerland).