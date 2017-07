2 Millionen € für die Digitalisierung im Handwerk - Bayerisches Wirtschaftsministerium fördert.

„Handwerk Digital“ größtes Einzelforschungsvorhaben – Bayerns Wirtschaftsministerin Aigner überreicht die Förderbescheide. Die Digitalisierung wird in den nächsten Jahren die Prozesse im Handwerk maßgeblich verändern. Die Wertschöpfungsprozesse werden weitgehend digitalisiert ablaufen. Neue Technologien wie der 3D Druck oder das „Internet of Things“ wird die Handwerkswirtschaft vor völlig neue Herausforderungen stellen und neue Chancen eröffnen.

Dies hat massive Auswirkungen die Unternehmen und ihre Arbeitsabläufe, aber auch auf die notwendigen Qualifikationen der Mitarbeiter.

Damit die Handwerkswirtschaft für die zukünftigen Anforderungen gut gerüstet ist, werden im Projekt „Handwerk Digital“ Methoden und Technologien der Industrie 4.0 auf ihre Anwendbarkeit in kleinen und mittleren Handwerksbetrieben untersucht und pilotiert. Das Projekt ist praxisnah und wird unter anderem in der SHK-Branche (Sanitär Heizung Klima) und der Metallverarbeitung getestet. Projektbeteiligte sind die Handwerkskammer für Schwaben und die Handwerkskammer für Unterfranken, die wissenschaftlich vom Fraunhofer IGCV in Augsburg unterstützt werden.

Gefördert wird das Forschungsvorhaben „Handwerk Digital“ vom Bayerischen Wirtschaftsministerium. Das Projekt hat eine Laufzeit von 36 Monaten. Wir versprechen uns von diesem Projekt wegweisende Erkenntnisse für die Umsetzung der Digitalisierung im Handwerk.

