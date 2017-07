Handwerkskammer vergibt Seifriz-Preis an beste Betriebswirtin aus Kernen.

Seifriz-Preis für beste Betriebswirtin geht an Andrea Föll aus Kernen. "Kaufmännische Alleskönner" feiern erfolgreichen Abschluss. - Sommerzeit ist Zeugniszeit. Auch die Absolventen der Langzeitkurse an der Bildungsakademie der Handwerkskammer in Stuttgart-Weilimdorf konnten ihre Zeugnisse in Empfang nehmen. Die Betriebswirte, Büroleiter und Management-Assistenten gehören nun als hochqualifizierte und gesuchte "kaufmännische Alleskönner" zur Führungsmannschaft in vielen Handwerkbetrieben.

Aus dem technischen Bereich durften die Kfz-Servicetechniker, Gebäudeenergieberater sowie die Servicetechniker SHK (Sanität-Heizung-Klima) am Freitagabend ihren erfolgreichen Abschluss feiern.

Herausragend abgeschnitten hat Andrea Föll aus Kernen im Remstal. Als Jahrgangsbeste des Studiengangs zum Betriebswirt des Handwerks mit "Staatlicher Anerkennung" wurde sie bei der Abschlussfeier für ihre hervorragenden Leistungen mit der Adalbert-Seifriz-Urkunde ausgezeichnet. „Mit dem Wissen aus dem Studium bin ich jetzt auf Augenhöhe beispielsweise mit meinen Partnern aus dem Bankenbereich oder den Steuerberatern. So kann man ganz anders argumentieren“, sagt die Mitarbeiterin eines Elektrobetriebs mit sechs Mitarbeitern. Das Gelernte könne sie dank der hohen Praxisausrichtung der Themen täglich einsetzen. Bereut habe sie den Entschluss zum Studium keine Sekunde. „Das hätte ich sogar viel früher machen sollen“, betont sie. Seit Oktober 2015 drückte sie die Schulbank in der Bildungsakademie in Teilzeit. Donnerstag ganztags und einmal im Monat samstags waren die zeitliche Investition. „Nebenberuflich ist das ein enormer Aufwand, vor allem die Prüfungszeit war besonders belastend.“ Es habe sich aber gelohnt. Die offizielle Belohnung war der Seifriz-Preis für besonders gutes Abschneiden.

Mit der Qualifizierung zum "staatlich anerkannten Betriebswirt des Handwerks haben die geprüften Handwerker einen der höchsten Abschlüsse im Handwerk erreicht. Bei einer Umfrage bestätigen sie, dass sich die Weiterbildung auf ihre berufliche Entwicklung vorteilhaft auswirkt. Zwei Drittel der Befragten konnten dadurch schon einen beruflichen Aufstieg einleiten und sich auch finanziell verbessern. "Eine höhere Position oder ein größerer Verantwortungs- und Aufgabenbereich gehen laut den Antworten meist mit dem erfolgreichen Abschneiden einher ", betont Alexander Schmied, Weiterbildungsexperte in der Handwerkskammer Region Stuttgart. Die Absolventen sind dabei in allen betrieblichen Funktionsbereichen tätig. Die meisten der Befragten üben eine Tätigkeit im Kundendienst und der Beratung aus oder sind für den Vertrieb, die Logistik oder das Marketing zuständig. Für Alexander Schmied sind die Absolventen aller Kurse bestes Beispiel, wie dem Fachkräftemangel aktiv entgegen gewirkt werden kann. "Mit der Qualifizierung haben die Absolventen eine praxisnahe und daher äußerst sinnvolle Investition in ihre Zukunft getätigt."

Auch die technischen Abschlüssen bringen die Teilnehmer in der Regel auf der Karriereleiter nach oben. Der Ausbau der fachlichen Kompetenzen beim Servicetechniker eröffnet einen größeren Verantwortungsbereich und macht sie zu wertvollen Ansprechpartnern für die Kunden. Im Kfz-Bereich ist er außerdem ein erster Schritt zum Meister. Diese Qualifikation haben die Gebäudeenergieberater dagegen schon vorher in der Tasche. Sie können sich durch die Fortbildung ein aussichtsreiches Marktsegment erschließen und Kunden künftig eine professionelle Energieberatung anbieten.

