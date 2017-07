Friseur-Innung Aurich-Norden hat ihren Vorstand wiedergewählt.

Die Friseur-Innung Aurich-Norden hat ihren Vorstand wiedergewählt. Im Bild, der wiedergewählte Vorstand (von links): Manfred Redenius, Marion Denkena, Obermeister Joachim Wachsmann, Imke Hennig, Frank Zacherl und Theo Schoolmann.

Die Berufskollegen haben bei den jüngsten Wahlen im Landhaus Feyen in Mittegroßefehn den Vorstand der Friseur-Innung Aurich-Norden bestätigt. Joachim Wachsmann, Betreiber eines Friseursalons in Timmel bleibt an der Innungsspitze. Er ist bereits seit 1997 Obermeister. Neben Wachsmann gehören zum Vorstand: Frank Zacherl (Aurich), Marion Denkena (Norden), Manfred Redenius (Südbrookmerland), Theo Schoolmann (Rechtsupweg) sowie Imke Hennig (Wiesmoor).



Foto: Friseur-Innung Aurich-Norden



Handwerkskammer

für Ostfriesland

Straße des Handwerks 2

26603 Aurich