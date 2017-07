Die Handwerkskammer Aurich bietet eine Schmuckversion des Meisterbriefes an

Auf Wunsch stellt die Handwerkskammer Schmuckmeisterbriefe aus. - Ostfriesland. Die Handwerkskammer für Ostfriesland bietet ihren Meistern an, ihre Urkunde in einer Schmuckversion zu erwerben. Es handelt sich um einen DIN A2 großen, eingerahmten Brief auf Elefantenhaut-Papier, der vom Präsidenten und Hauptgeschäftsführer unterzeichnet ist.

Er wurde nach einem Meisterbrief der Handwerkskammer aus dem Jahr 1909 von der Künstlerin Yula Anders (Aurich) neu gestaltet. Alle wichtigen Angaben, wie Name, Gewerk und Prüfungsdatum sind vermerkt.

Der Schmuckmeisterbrief ist beliebt

Der Schmuckbrief kann nicht nur von künftigen Meistern, sondern auch von allen Meistern, die in den zurückliegenden Jahren die Meisterprüfung bei der Handwerkskammer für Ostfriesland bestanden haben, erworben werden. Die Kosten belaufen sich auf 225 Euro.

Ansprechpartnerin ist Lena Freese, Telefon 04941 / 1797-97, E-Mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Handwerkskammer für Ostfriesland

Straße des Handwerks 2

26603 Aurich



Internet: http://www.hwk-aurich.de



Foto: HWK