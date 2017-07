Bessere Ausstattung für Lehre und Weiterbildung im Potsdamer Handwerk

10.000 Euro im Zentrum für Gewerbeförderung in Götz. - SWCV 62H3: Hinter diesem Kürzel steckt Technik der neuesten Generation pur. Einzug gehalten hat diese gestern im Zentrum für Gewerbeförderung in Götz – in Gestalt einer Kompakt Sole/ Wasser-Wärmepumpe im Wert von rund 10.000 Euro. Der süddeutsche Wärmepumpenhersteller ait Deutschland GmbH hat diese zur kostenfreien Nutzung für Lehr- und Weiterbildungszwecke an das Zentrum für Gewerbeförderung (ZfG) in Götz übergeben. Tilo Jänsch, Geschäftsführer der Handwerkskammer Potsdam und Bildungsstättenleiter im ZfG nahm diese in Empfang.

„Damit können wir die Qualität unserer überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung (ÜLU), aber auch die praxisorientierten Weiterbildungsangebote für Handwerksbetriebe, die im Bereich der Heizungstechnik tätig sind, auf eine neue Stufe heben“, freut sich Jänsch. „So halten wir im Sinne der Lehrgangsteilnehmer das Tempo des technologischen Fortschritts und können das notwendige Rüstzeug noch intensiver vermitteln.“ Im Bereich der Fortbildung auf dem Gebiet der Kältetechnik kann das ZfG außerdem künftig dank der neuen Anlage die Angebote zum Erwerb eines Kältescheins erweitern. Die neue Wärmepumpe verfügt neben der Erzeugung von Wärme und warmem Wasser nämlich auch über eine Kühlfunktion. Zudem kann mit dem neuen Übungsobjekt die Arbeit mit digitalen Schnittstellen, wie dem Fernzugriff über APP oder PC, erlernt und vertieft werden.

Im Weiterbildungszentrum der Handwerkskammer Potsdam werden seit rund zehn Jahren regelmäßig Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich der regenerativen Energien, auch im Bereich Wärmepumpen für die Heiz- und Regeltechnik, angeboten. Mit der Zurverfügungstellung der neuen Anlage wird das Anwenderspektrum noch einmal erweitert.

Für Andreas Glatzer, Gebietsverkaufsleiter bei alpha innotec, ist die Unterstützung des Weiterbildungszentrums in Götz ein wichtiges Anliegen: „Die Anwendung regenerativer Techniken erfordert Fachwissen, das regelmäßig aufgefrischt werden muss, da sich die Technik auf diesem Gebiet in rasantem Tempo entwickelt. Die Kunden erwarten einen versierten Kundendienst und Einbau in ihrem Objekt. Das Wissen und die praktischen Grundlagen dazu können die Ausbilder und Dozenten hier in Götz nun noch besser vermitteln.“

Aktuell verzeichnet die Handwerkskammer Potsdam 45 freie Lehrstellen zum/ zur Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik.

Über die Handwerkskammer Potsdam

Die Handwerkskammer (HWK) Potsdam ist eine als Körperschaft des öffentlichen Rechts organisierte Selbstverwaltungseinrichtung für die Landkreise Havelland, Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin, Potsdam-Mittelmark, Prignitz, Teltow-Fläming und die kreisfreien Städte Potsdam und Brandenburg an der Havel. Sie ist die Interessenvertretung von rund 17.300 Mitgliedsbetrieben und ihren mehr als 70.500 Beschäftigten.

Die HWK Potsdam setzt sich für die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen der Handwerksbranche ein, bündelt die Kräfte und Gemeinsamkeiten des Handwerks und bietet ihren Mitgliedsbetrieben zahlreiche Unterstützungen bei wirtschaftlichen und rechtlichen Fragen.

Zu den Mitgliedsunternehmen gehören Handwerksbetriebe aller Branchen; vor allem aus dem Bau- und Ausbaugewerbe, Elektro und Metall, Holz, Bekleidung und Textil, Gesundheit, Reinigung sowie Nahrungsmittel.

Die HWK Potsdam bietet in ihrem Zentrum für Gewerbeförderung in Götz umfangreiche Angebote für die Weiterbildung im westbrandenburgischen Handwerk und führt in den dortigen Lehrwerkstätten auch die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung durch. Sie ist zuständig für Gesellen-, Meister- und Fortbildungsprüfungen im Handwerk.

www.hwk-potsdam.de

Handwerkskammer Potsdam

Charlottenstraße 34-36

14467 Potsdam