Im Handwerk Hannover sind noch rund 500 Lehrstellen frei

Kurz vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres hat die Handwerkskammer Hannover eine gute Nachricht für alle Schulabgängerinnen und Schulabgänger, die noch keine Lehrstelle gefunden haben. Im Handwerkskammerbezirk Hannover sind zurzeit noch rund 500 Ausbildungsplätze unbesetzt. Für das Jahr 2018 gibt es bereits rund 270 freie Stellen.

„Schulabgängerinnen und Schulabgänger, die noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, sollten sich intensiv in der Lehrstellenbörse der Handwerkskammer Hannover umsehen“, sagt Carl-Michael Vogt, Geschäftsführer der Handwerkskammer Hannover. Denn im Handwerk werden Lehrverträge für 2017 noch bis zum 31. Oktober in die Lehrlingsrolle eingetragen.

Dass die deutschlandweite Imagekampagne des Handwerks und die Anstrengungen der Handwerkskammer Hannover in der Nachwuchsgewinnung bereits erste Früchte tragen, zeigt ein Blick auf die bisher abgeschlossenen Ausbildungsverträge im Kammerbezirk. „Im Vergleich zu den Vorjahren haben wir zum Stichtag 31. Juni ein gutes Plus bei den für dieses Jahr neu eingetragenen Lehrverträgen“, so Vogt. „Das zeigt, dass Handwerk attraktiv und vielfältig ist und nach wie vor junge Menschen anspricht.“

In der Region Hannover gibt es übrigens die meisten freien Lehrstellen. Hier sind rund 300 Plätze unbesetzt. Aber auch in den Landkreisen Diepholz, Nienburg, Schaumburg und Hameln-Pyrmont kann man noch fündig werden.

Im Kammerbezirk stehen 65 verschiedene Ausbildungsberufe zur Wahl. Besonders viele freie Lehrstellen gibt es für Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk (56), Friseure (57), Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (51) und Elektroniker (44). Stark nachgefragt sind aber auch angehende Dachdeckerinnen (26), Hörakustikerinnen (24) und Metallbauerinnen (24).

Wer sich für die freien Lehrstellen im Handwerk des Kammerbezirks Hannover interessiert, findet den schnellsten Einstieg über einen Klick auf die Website www.hwk-hannover.de/lehrstellenboerse.

Die Handwerkskammer Hannover ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie vertritt die Interessen von rd. 19.000 Handwerksbetrieben mit ca. 100.000 Beschäftigten und ca. 8.000 Auszubildenden. Ihr Bezirk umfasst die Landeshauptstadt und die Region Hannover sowie die Landkreise Diepholz, Hameln, Nienburg und Schaumburg. Als Einrichtung der Selbstverwaltung übernimmt sie hoheitliche Aufgaben, die ihr per Gesetz vom Staat übertragen wurden. Außerdem bietet sie als moderner Dienstleister umfassenden Service und Beratung für ihre Mitgliedsbetriebe und deren Beschäftigte. Zu den Schwerpunktthemen gehören die Bereiche Nachwuchs- und Fachkräftesicherung, Weiterbildung und Personalentwicklung. In der Handwerkskammer Hannover engagieren sich gewählte Vertreterinnen und Vertreter von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Die Vollversammlung, in der alle Gewerbegruppen und handwerksähnliche Gewerbe vertreten sind, besteht aus 51 Mitgliedern, 34 Selbständige und 17 Arbeitnehmer.

