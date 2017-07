„Handwerk Digital“– Bayerns Wirtschaftsministerin Aigner überreicht die Förderbescheide

Premiere in Augsburg: Handwerk steigt gezielt in Forschung und Entwicklung ein. - Deutschlandpremiere bei der Handwerkskammer für Schwaben (HWK) in Augsburg: Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner gibt den Startschuss für das bundesweit erste Forschungsprojekt, das die Digitalisierung speziell für das Handwerk untersucht und neue Anwendungswege für kleinere und mittlere Handwerksbetriebe aufzeigt.

Im Berufsbildungs- und Technologiezentrum (BTZ) der Kammer überreicht sie heute die Förderbescheide für das Projekt „Handwerk Digital“. Die HWK Schwaben hatte das Projekt initiiert, auf den Weg gebracht und konnte dazu als Partner das Fraunhofer IGCV und für Feldtests die Handwerkskammer für Unterfranken gewinnen. Über 2 Millionen Euro beträgt das Gesamtvolumen dieses Projekts, das zu 75% vom Bayerischen Wirtschaftsministerium gefördert wird und eine Laufzeit von drei Jahren hat. Die restlichen 25% müssen die Projektpartner aus eigenen Mitteln bestreiten. Allein für die HWK Schwaben bedeutet dies einen Beitrag von 175.000 Euro. … Bitte lesen Sie in unserer Pressemitteilung weiter.

Foto (v.l.): Hauptgeschäftsführer der HWK Unterfranken Rolf Lauer, Geschäftsführender Einrichtungsleiter Fraunhofer-Einrichtung für Gießerei-, Composite- und Verarbeitungstechnik IGCV Prof. Dr.-Ing. Gunther Reinhart, Wirtschaftsministerin Ilse Aigner, HWK-Präsident Hans-Peter Rauch, Hauptgeschäftsführer Ulrich Wagner, Geschäftsführer der Erich Schulz GmbH & Co. KG Erich Schulz.

Bild: HWK Schwaben

