Champions der beruflichen Weiterbildung wurden ausgezeichnet.

Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung - 23 besonders erfolgreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer der IHK-Fortbildungsprüfungen wurden heute von IHK-Vizepräsident Hannes Streng mit dem „Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung“ ausgezeichnet. Den Meisterpreis erhält, wer zu den 20 Prozent Prüfungsbesten gehört und mindestens mit der Note „gut“ abschneidet.

Die Auszeichnung soll die Attraktivität der beruflichen Bildung und die Bedeutung der Weiterbildung unterstreichen. Bei der Feierstunde in der IHK Akademie Mittelfranken wurden Fachkräfte geehrt, die ihre Prüfung im Kalenderjahr 2016 vor der IHK Nürnberg für Mittelfranken abgelegt haben. Insgesamt hatten rund 3 300 Frauen und Männer an den IHK-Weiterbildungsprüfungen als Industriemeister, Küchenmeister, IT-Projektleiter, IT-Entwickler, Poliere, Bilanzbuchhalter, Fachwirte, Fachkaufleute und Betriebswirte teilgenommen.



23 der 233 Meisterpreisträger wurden als Prüfungsbeste in ihrer jeweiligen Fachrichtung ausgezeichnet. Die Namen und Abschlüsse sind in der folgenden „Champions-Liste“ aufgeführt.





„Besten-Liste“

Prüfungsbeste in der Weiterbildung zum…



Geprüfte Betriebswirtin Sabrina Neukamm

Geprüfte Bilanzbuchhalterin Lydia Lögl Schabmüller GmbH, Berching

Geprüfte Fachkauffrau für Einkauf und Logistik Elena Engerer

Geprüfter Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen Stefan Pechtl Bayerisches Rotes Kreuz, Erlangen

Geprüfte Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen Lisa Kleinert Allianz Generalvertretung Manfred Kleinert, Feuchtwangen

Geprüfte Fremdsprachenkorrespondentin Luisa Ebner Geprüfter Handelsfachwirt (VO 2006) Michael Pehlken E-Center Nürnberg Geprüfter Handelsfachwirt (VO 2014) Christian Schiffmann

Geprüfter Industriemeister Fachrichtung Elektrotechnik Benedikt Wild

Geprüfter Industriemeister Fachrichtung Mechatronik Sebastian Suttner

Geprüfter Industriemeister Fachrichtung Metall Markus Ankenbrand BRUDER Spielwaren GmbH & Co. KG, FürthBurgfarrnbach

Geprüfter Industriemeister Fachrichtung Naturwerkstein Matthias Schütz HOFMANN NATURSTEIN GmbH & Co. KG, Werbach-Gamburg

Geprüfter Industriefachwirt Thomas Schuster



Geprüfter IT-Entwickler Michael Hornfischer

Geprüfter IT-Projektleiter Christian Walther uniVersa Lebensversicherung a.G., Nürnberg

Geprüfter Küchenmeister Maximilian Wegerer, Genuss & Harmonie (Die Frischemacher), Mannheim

Geprüfte Logistikmeisterin Martina Büttner Symbiolog GmbH, Burgbernheim

Geprüfter Meister für Veranstaltungs- technik Frank Schmidt

Geprüfte Personalfachkauffrau Rebekka Thiel SEMIKRON Elektronik GmbH & Co. KG, Nürnberg

Geprüfter Polier Albin Jünger, Riedel Bauunternehmen GmbH & Co. KG, Schweinfurt

Geprüfter Technischer Betriebswirt Andreas Hofbeck

Geprüfter Technischer Fachwirt Michael Huber

Geprüfte Wirtschaftsfachwirtin Nathalie Sandor





