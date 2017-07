Fünf modernisierte Ausbildungsgänge bei Betrieben der Handwerkskammer Halle

Ausbildungsjahr beginnt am 1. August - Mit Beginn des Ausbildungsjahres 2017/ 2018 am 1.August gehen im Handwerk fünf der insgesamt mehr als 100 Ausbildungsberufe modernisiert an den Start: Automobilkaufmann, Fleischer, Klavier- und Cembalobauer, Bürsten- und Pinselmacher sowie der Verfahrenstechnologe Mühlen- und Getreidewirtschaft.

Im Bezirk der Handwerkskammer Halle wird davon der Automobilkaufmann von derzeit 62 Auszubildenden erlernt, von denen 16 ihre Ausbildung jetzt neu beginnen. Fleischer lernen aktuell 32 Auszubildende, davon 13 im ersten Jahr. Die drei anderen modernisierten Berufe werden im Moment in der Region nicht angeboten.

