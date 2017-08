Zahl der Handwerksbetriebe bleibt insgesamt auf stabilem Niveau

Leichter Zuwachs auf 25.747 Betriebe in Ober-, West- und Mittelhessen - Die Zahl der Handwerksbetriebe im Bezirk der Handwerkskammer Wiesbaden ist nach dem ersten Halbjahr 2017 auf einem stabilen Stand: Insgesamt 25.747 Betriebe hat die Handwerkskammer Wiesbaden zum 30. Juni 2017 in ihrer Handwerksrolle verzeichnet. Das entspricht einer leichten Steigerung um 0,1 Prozent oder 25 Betriebe zum Ende des Vorjahres.

Größere Zuwächse sind vor allem bei den zulassungsfreien und handwerksähnlichen Betrieben zu verzeichnen, deren Zahl um 36 beziehungsweise 37 gestiegen ist.

Handwerke, die den Meisterbrief erfordern, haben hingegen um 48 Betriebe auf 14.712 abgenommen. „Insgesamt betrachtet sind unsere Betriebszahlen zufriedenstellend. Allerdings bereitet uns der stete Rückgang der zulassungspflichtigen Handwerksbetriebe Sorge“, sagt Kammerhauptgeschäftsführer Bernhard Mundschenk.

Mehr Kosmetiker, Fotografen und Maßschneider

Aufgefächert in die einzlnen Gewerke liegen die Kosmetiker mit einer Zunahme von 68 Betrieben auf der Spitzenposition. Daran schließen sich die Fotografen (+19) und Maßschneider (+16) an. Die meisten Abgänge bei den zulassungspflichtigen Handwerken gab es bei den Fleischern (-17) und Metallbauern (-12).

Regional betrachtet sind über alle Handwerksgruppen hinweg in den Kreisen Wetterau (+27) und Limburg-Weilburg (+17) sowie im Lahn-Dill-Kreis (+12) die meisten Betriebszunahmen zu vermelden. Leichte Rückgänge gab es hingegen in den Landkreisen Main-Kinzig und Gießen sowie in der Landeshauptstadt Wiesbaden.

Handwerkskammer Wiesbaden

Bierstadter Straße 45, 65189 Wiesbaden