Handwerk-Roadtrip durch Deutschland - 150 Tage Abenteuer Handwerk

Der Traum vieler Schulabsolventen: die Schule hinter sich lassen, auf Reisen gehen, zwanglos berufliche Interessen entdecken. Genau das bietet das Handwerk den zwei frisch gebackenen Schulabsolventen Charly (19) aus Flensburg und Marvin (18) aus Hamburg. Seit dem 1. August sind sie als „Die Rekordpraktikanten“ unterwegs und suchen ihr Abenteuer im Handwerk: einen Roadtrip quer durch Deutschland, um mehr als 40 der rund 130 handwerklichen Ausbildungsberufe in Rekordzeit kennenzulernen.

Ihr Ziel: Sich ausprobieren, das Handwerk erleben und die Vielfalt der Gewerke mit ihren Altersgenossen teilen. Bis kurz vor Weihnachten touren sie dafür durch 42 Städte – von Rostock über Leipzig bis ins bayerische Roding.

2 Jugendliche, 44 Praktika, 150 Tage – Abenteuer Handwerk

Immer hautnah mit dabei: ihre Altersgenossen. Charly und Marvin posten täglich auf ihrem gemeinsamen Facebook- und Instagram- Kanal und geben authentische Einblicke in die Welt des Handwerks. Als Repräsentanten ihrer Generation beantworten sie Fragen wie „Welche Handwerksberufe gibt es?“ oder „Wie sehen Praktika in den unterschiedlichen Berufen wirklich aus?“. Der Roadtrip soll auch anderen Jugendlichen in der Berufsorientierung wertvolle Hintergrundinfos und Einblicke geben.

„Praktika bieten Jugendlichen die ideale Gelegenheit, sich beruflich auszuprobieren, Erfahrungen zu sammeln und ungezwungen herauszufinden, wofür ihr Herz schlägt“, so Alois Jöst, Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald.

„Das haben auch unsere Betriebe erkannt. Der Praktikant von heute ist nicht selten der Auszubildende von morgen. Entsprechend groß war auch die Bereitschaft, Teil dieser Aktion zu werden, die Jugendliche dazu einladen soll, das Handwerk für sich zu entdecken.“

Für die „Rekordpraktikanten“ Charly und Marvin ging es zum Start gleich hoch hinaus: In einem Dachdeckerbetrieb aus Hamburg-Rissen packten sie direkt mit an und lernten, wie nachhaltige Isolation funktioniert oder auf dem Dach Energie gewonnen wird. Und welcher Beruf wartet als nächstes auf sie? Vielleicht Buchbinder/-in, Müller/-in, Bestatter/-in, Orgelbauer/-in, Büchsenmacher/-in oder Zerspanungsmechaniker/-in?

Das ist eine Überraschung. Alle weiteren Stationen auf ihrem Roadtrip erfahren die beiden immer erst kurz vorher. Etwa alle drei Tage besuchen sie einen neuen Betrieb an einem anderen Ort – im eigens für die Aktion gestalteten „Praktikanten- Mobil“ von MAN.

Weitere Informationen und die Route der „Rekordpraktikanten“ stehen unter handwerk.de/rekordpraktikanten zur Verfügung. Die Kanäle der „Rekordpraktikanten“ auf Facebook und Instagram sind erreichbar unter facebook.com/dierekordpraktikanten und instagram.com/dierekordpraktikanten.

Bild: Die Rekordpraktikanten: Charly aus Flensburg und Marvin aus Hamburg

Foto: Ursel Barwinski, handwerk.de

