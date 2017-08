App Handwerkerradar im neuen Design

Findet passende Handwerker in der Nähe: Die kostenlose App „Handwerkerradar“ der Handwerkskammer für Unterfranken. - Handwerkersuche per Smartphone - Handwerksbetriebe ganz einfach per Smartphone finden, das ermöglicht die kostenlose App Handwerkerradar der Handwerkskammer für Unterfranken. Mit einer neuen App-Version erscheint das Handwerkerradar im modernen Design und bietet weitreichende Funktionen. Die App ist für die Betriebssysteme iOS und Android verfügbar.

Ob einen neuen Friseur in der Nähe, einen Installateur für dringende Reparaturen am Haus oder der nächste Metzger – mit der App Handwerkerradar können Verbraucher per Smartphone nach passenden Handwerksbetrieben suchen. Bereits seit 2013 gibt es die App. Mit der Veröffentlichung der aktuellen Version „Handwerkerradar 2017“ wurden die Optik der App aufgefrischt und neue Funktionen eingeführt. Nutzer haben nun einen schnelleren Zugriff auf die in ihrer Nähe gelisteten Handwerker.

Direkt aufs Smartphone

Die App bietet verschiedene Suchmöglichkeiten, um passende Angebote direkt auf das Display des Smartphones zu holen, z. B. die Suche nach Stichwort, Umkreis oder Beruf. Die Ergebnisse können in Form von übersichtlichen Listen, auf einer Karte oder direkt über die interaktive Radarfunktion ausgegeben werden. Letztere nutzt die Kamerafunktion des Handys. Handwerksbetriebe in der Umgebung werden direkt auf dem Display eingeblendet. Haben Nutzer des Handwerkerradars den richtigen Handwerker gefunden, können sie direkt Kontakt aufnehmen, entweder per Rückrufbitte, E-Mail oder ganz klassisch per Anruf. Ist eine Internetadresse im Handwerkerradar hinterlegt, surfen sie mit nur einem Klick zur Homepage des Unternehmens weiter. Interessante Unternehmen können außerdem in Favoritenlisten gespeichert und weiterempfohlen werden. Eine weitere Funktion ermöglicht es, direkt in der App persönliche Anschreiben zu verfassen und diese z. B. für die Anfrage nach Preisauskünften an mehrere Betriebe gleichzeitig zu versenden.

Das Handwerkerradar ist die mobile Erweiterung der Handwerkersuche auf der Internetseite der Handwerkskammer für Unterfranken (www.hwk-ufr.de). Über App und Internetseite können alle Handwerksbetriebe gefunden werden, die sich für die Suche haben freischalten lassen. Unternehmen, die noch aufgenommen werden möchten, können die Eintragung entweder über die App oder die Internetseite der Handwerkskammer für Unterfranken beantragen.

Die kostenfreie App ist bei Google play und im App Store erhältlich. Mehr Informationen und Links zum Download unter www.hwk-ufr.de/handwerkerradar



Foto: ODAV AG

Handwerkskammer für Unterfranken

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Rennweger Ring 3 - 97070 Würzburg