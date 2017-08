Erste Meistergründungsprämien für Handwerker in Sachsen-Anhalt.

Erste Meistergründungsprämien im Süden von Sachsen-Anhalt - Knapp einen Monat nach dem Start der Meistergründungsprämie freuen sich Friseurmeisterin Ramona Gräfe aus Bad Dürrenberg und Elektrotechnikermeister Matthias Unger aus Klostermansfeld über die ersten Zuwendungsbescheide. „Soweit wir wissen, wollen beide zum 1. September gründen. Sie sind die ersten Handwerksmeister, welche in unserem Kammerbezirk die Meistergründungsprämie bekommen“, sagt Thomas Keindorf, Präsident der Handwerkskammer Halle.

„Wir freuen uns, dass es so schnell und unkompliziert gelingt, dieses Förderprogramm in Anspruch zu nehmen. Danke an das Land.“ Keindorf erinnert, dass alle Handwerksmeister, die erstmalig in Sachsen-Anhalt einen Handwerksbetrieb neu gründen oder übernehmen, dieses Förderprogramm nutzen können. „Allerdings muss die Antragstellung unbedingt vor der Firmengründung oder -übernahme erfolgen und zwar im Süden von Sachsen-Anhalt an die Handwerkskammer Halle. Unsere Betriebsberater unterstützen bei der Erstellung, nehmen zum Existenzgründungsvorhaben Stellung und leiten die kompletten Anträge dann an die Investitionsbank weiter.“



Mit der Meistergründungsprämie fördert das Land Sachsen-Anhalt Meisterinnen und Meister, die erstmalig in Sachsen-Anhalt einen Handwerksbetrieb neu gründen oder übernehmen. Die einmalige und nichtrückzahlbare Prämie beträgt 10.000 Euro. Die Förderung kann für Investitionen oder Betriebsmittel bei der Gründung oder Betriebsübernahme eingesetzt werden.



Die Formulare und zusätzliche Informationen werden auf der Webseite der Investitionsbank Sachsen-Anhalt zur Verfügung gestellt. (http://www.ib-sachsen-anhalt.de/firmenkunden/gruenden/meistergruendungspraemie.html).



Weiter Informationen zur Meistergründungsprämie unter www.hwkhalle.de.



