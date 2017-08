Handwerk - bietet Jugendlichen attraktive Karrieremöglichkeiten und sichere Perspektiven

Sichere Perspektive Handwerk - Die Perspektiven sind glänzend - für abi.de, ein Portal der Bundesagentur für Arbeit für Jugendliche, verweist ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke auf die attraktiven Karrieremöglichkeiten, Perspektiven und Wege ins Handwerk. „Im Handwerk mit seinen über 130 Ausbildungsberufen bieten sich Jugendlichen attraktive Karrieremöglichkeiten und sichere Perspektiven. Nach der Ausbildung können sie zahlreiche Weiterbildungen in Anspruch nehmen, bis hin zum Meisterabschluss und der Gründung oder Übernahme eines eigenen Betriebes.

Ein interessantes Angebot auch für junge Frauen - fast jede fünfte Meisterprüfung wird von Frauen abgelegt - eine Verdoppelung innerhalb der letzten 25 Jahre. Das macht deutlich, wie stark Frauen im Handwerk schon sind. Und welche Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten das Handwerk all jenen bietet, die motiviert und leistungsstark arbeiten können, die bereit sind, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. An sie richtet sich unser neues Angebot: Mit unserer Initiative "Höhere Berufsbildung" und dem „BerufsAbitur“ werden sich künftig betriebliche Ausbildung und Vollabitur innerhalb von vier Jahren erreichen lassen.

Am Ende haben die Schüler sowohl das Abitur wie auch den Gesellenbrief in der Hand, ihnen steht die Karriere im Betrieb wie der Weg an die Uni offen. Damit wollen wir das Handwerk noch attraktiver für junge Menschen gestalten, die sich nicht so früh entscheiden wollen. Der Weg ins Handwerk ist nach dem Abitur neben dem direkten Einstieg in die Ausbildung auch über das duale oder triale Studium möglich, das den Bachelor-Abschluss mit dem Gesellen- oder zusätzlich dem Meisterabschluss verbindet. Egal welchen Weg man wählt, die Perspektiven sind glänzend: Im Vergleich zu Akademikern gibt es arbeitslose Meister in Deutschland derzeit praktisch nicht. Und beim Einkommen stehen Meister und Bachelor auf Augenhöhe.“

Zentralverband des Deutschen Handwerks e.V.