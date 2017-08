Handwerklicher Ausbildungsmarkt mit erfreulichem Plus.

Zum Start ins Ausbildungsjahr sind noch attraktive Plätze offen. Die Handwerkskammer für Schwaben (HWK) meldet ein erfreuliches Plus von knapp 7% (rund 200 Verträge) bei den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen. Derzeit sind bei der HWK Schwaben 3.189 neue Ausbildungsverhältnisse eingetragen.

Ulrich Wagner, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Schwaben (HWK), ist mit dieser Entwicklung recht zufrieden. „Jugendliche haben heute eine Fülle von Chancen und überlegen daher recht lange, welchen Beruf sie ergreifen möchten. Mittlerweile sind die Entscheidungen, sowohl bei den Jugendlichen als auch bei den Betrieben, gefallen und die Verträge werden bei der Handwerkskammer eingereicht. Ein weiterer Trend ist erfreulich. Viele Betriebe steigen nach einer Pause wieder in die Ausbildung ein und ebenso steigt die Zahl der Erstausbilder, speziell bei kleineren Unternehmen.“ Nach wie vor steht die Fachkräftesicherung ganz oben auf der Agenda der Firmen. Der Nachwuchs wird immer stärker im eigenen Haus qualifiziert und für verantwortungsvolle Aufgaben vorbereitet. Es gibt jedoch berufsbezogene Unterschiede. Während die Bau- und Lebensmittelbranche intensiver sucht, ist der Bedarf im Elektrohandwerk eher gedeckt. Insgesamt werden in der Lehrstellenbörse der HWK Schwaben aktuell noch 929 Stellen querbeet vom Anlagenmechaniker bis zum Zahntechniker für einen Start in 2017 angeboten.

Die Top-Ten der neu abgeschlossenen Berufsausbildungsverhältnisse zum 31.08.2017 - gesamt

Kraftfahrzeugmechatroniker/in 441

Elektroniker/in 226 Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 194

Maurer/in 119

Metallbauer/in 115

Friseur/in 90

Maler/in und Lackierer/in 69

Kaufmann/frau für Büromanagement 68

Zimmerer/Zimmerin 66

Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk 65

Handwerkskammer für Schwaben

Siebentischstraße 52-58

86161 Augsburg