Handwerkskammer hat Nachhaltigkeit im Visier

Ulrich Wagner, Hauptgeschäftsführer der HWK Schwaben, präsentiert stolz den 2. Nachhaltigkeitsbericht seines Hauses. Eine nachhaltige Entwicklung schafft eine wichtige Grundlage, um die Umwelt zu erhalten und die Lebensqualität, den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft und die wirtschaftliche Entwicklung sowohl in Deutschland als auch international voran zu bringen. Deshalb ist es für die Handwerkskammer für Schwaben (HWK) als wichtiger gesellschaftlicher Akteur eine Selbstverständlichkeit, ihre Geschäftsprozesse und Dienstleistungen nach den nachhaltigen Gesichtspunkten Ökologie, Soziales und Ökonomie zu beleuchten und zu optimieren.

Der kürzlich veröffentlichte zweite Nachhaltigkeitsbericht der Handwerkskammer enthält all das, was die HWK bereits in Sachen Nachhaltigkeit erreicht hat und welche Dinge sie sich für die Zukunft vornimmt.

Für Mensch und Umwelt - 2. Nachhaltigkeitsbericht über Aktivitäten der HWK

„Ich freue mich, unseren zweiten Nachhaltigkeitsbericht zu präsentieren. Er ist für uns ein wichtiges Instrument. Zum einen hält er den aktuellen Stand der nachhaltigen Bemühungen und umgesetzten Maßnahmen fest. Zum anderen wollen wir unsere Gestaltungskraft zum Wohl von Mensch, Umwelt und Gesellschaft nutzen und uns als Multiplikator für die Prinzipien der Nachhaltigkeit einsetzen“, sagt HWK-Hauptgeschäftsführer Ulrich Wagner.

„Wir sind auf einem guten Weg“, so Wagner weiter. „Nachhaltigkeit ist für uns kein ‚Nice-to-have‘, sondern eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg unserer Arbeit.“ Einige Maßnahmen wurden bereits erfolgreich umgesetzt, wie zum Beispiel die Anschaffung eines Dienstfahrrades für die kurzen Wege in der Stadt oder die Einführung von neuen Abfallsammelbehältern für die Büros und Werkstätten in Augsburg. Weitere Aktivitäten werden folgen.

HWK seit 2013 engagiert

Entwickelt und vorangetrieben wird der Nachhaltigkeitsgedanke bei der Handwerkskammer durch die betriebsinterne Arbeitsgruppe „Nachhaltige Unternehmensführung“, die 2013 ihre Arbeit aufgenommen hat. Sie hat die Aufgabe die beschlossenen Ziele und Maßnahmen umzusetzen, neue zu entwickeln und die bestehenden Prozesse zu erhalten. Ideen, die aus der Mitarbeiterschaft kommen, fließen in die zukünftige Arbeit dieser AG ein.

Das Handwerk ist in vielen Lebensbereichen ein wichtiger Partner für eine nachhaltige Entwicklung. Gesellschaftliches Engagement wird traditionell gepflegt. Die Bereitschaft ökologische Verantwortung zu übernehmen und durch persönlichen Einsatz etwas zu bewegen, ist Teil des handwerklichen Selbstverständnisses.

Der Bericht ist als Flipbook unter www.hwk-schwaben.de/nachhaltigkeitsbericht verfügbar.

Foto: bild-text-ton.de

Handwerkskammer für Schwaben

Hauptabteilung Kommunikation

Siebentischstraße 52-58

86161 Augsburg