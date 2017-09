Internationalen Handwerksmesse vom 07. bis 13. März 2018 präsentiert den Gemeinschaftsstand "Land des Handwerks".

Land des Handwerks - die nächste Generation - Der Gemeinschaftsstand "Land des Handwerks" ist die Plattform für Vorzeigebetriebe auf der Internationalen Handwerksmesse vom 07. bis 13. März 2018 auf dem Messegelände München. Ab sofort können sich Unternehmen für einen Platz auf dem "Land des Handwerks" bewerben. Auch Handwerkskammern und Verbände sind aufgerufen, ihre Vorschläge einzureichen.

Für Messebesucher, Journalisten, Politiker und VIPs gehört das "Land des Handwerks" zu den festen Anlaufstellen auf der Internationalen Handwerksmesse. Zahlreiche Rundgänge machen dort Station, schließlich bietet der Gemeinschaftsstand, der 2018 in Halle C1 zu finden ist, einen einmaligen Überblick über die Leistungsfähigkeit des Handwerks in Deutschland. Auch Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel gehört zu den regelmäßigen Besuchern des Gemeinschaftsstands. Dabei sind die Unternehmen auf dem "Land des Handwerks" stets Botschafter für das offizielle Motto der Internationalen Handwerksmesse, das vom 07. bis 13. März 2018 lautet: "Handwerk: Die nächste Generation. Wir zeigen, was kommt."

Eines der Unternehmen, die im März 2017 auf dem "Land des Handwerks" ausgestellt haben, ist die MetallArt Metallbau Schmid GmbH aus Salach. "Die Ausstellung auf dem ,Land des Handwerks' hat sich für uns wahrlich ausgezahlt", sagt deren Geschäftsführer Johannes Schmid. Neben dem Besuch von Angela Merkel am Messestand freute er sich über die Auszeichnung mit dem mit 5.000 Euro dotierten Bundespreis für hervorragende innovatorische Leistungen.

Auch für Achim Oberle, Geschäftsführer von Oberle Gesunde Schuhe in Ettenheim war die Messe ein voller Erfolg. "Wir haben viele interessante und wichtige Kontakte geknüpft, wovon unser Betrieb sehr profitiert hat. Darüber hinaus war es eine unglaublich gute Nachwuchswerbung für unseren Beruf und unser Unternehmen." Dass sein Betrieb als eines von elf Vorzeigeunternehmen auf dem "Land des Handwerks" dabei war, um Spitzenleistungen aus dem Handwerk zu zeigen, freut auch Hannes Riebl, Geschäftsführer der RIEBL-Siebdruck GmbH in Ergolding. "Highlight unseres Messeauftritts war natürlich der Besuch der Bundeskanzlerin an unserem Stand", sagt Riebl, der Angela Merkel während ihres Besuchs ein Siebdruck-Porträt mit ihrem Konterfei überreichte.

Ab sofort können sich Handwerksbetriebe aus ganz Deutschland für einen Platz auf dem "Land des Handwerks" auf der Internationalen Handwerksmesse (07. bis 13. März 2018) bewerben. Auch Handwerkskammern und Verbände sind aufgerufen, ihre Vorschläge einzureichen. Als Messeorganisation des Handwerks fördert die GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH eine Beteiligung auf dem "Land des Handwerks". Ansprechpartnerin für Fragen ist Cornelia Lutz, Projektleiterin der Internationalen Handwerksmesse, T +49 89 189 149 110. Anmeldeschluss für das "Land des Handwerks" ist der 31. Oktober 2017. Mehr Info unter www.ihm.de/land-des-handwerks.



Über die Internationale Handwerksmesse

Die Internationale Handwerksmesse ist die wichtigste Leistungsschau des Handwerks in Deutschland. Sie existiert seit 1949 und findet jedes Jahr im Frühjahr auf dem Messegelände München statt. Rund 1000 Aussteller aus etwa 60 Gewerken bieten Privathaushalten, Unternehmen und öffentlicher Hand einen umfassenden Überblick über Leistung, Qualität und Innovationskraft des Handwerks. Zum Messeangebot gehören mehrere Leistungs- und Sonderschauen, auf denen Handwerker aus zahlreichen Ländern aktuelle Themen, Produktneuheiten und herausragende Arbeiten präsentieren. Weitere Informationen unter www.ihm.de

GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH

Willy-Brandt-Allee 1, 81829 München