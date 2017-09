Dortmunder Junghandwerker Sieger im Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks

Die besten Junghandwerker aus dem Bezirk der Handwerkskammer (HWK) Dortmund haben beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks den ersten Platz errungen. Im Bildungszentrum Hansemann wird gerade eine Auswahl der Gesellenstücke und Spezialanfertigungen präsentiert. Unter dem Motto „Profis leisten was“ sind dort etwa Arbeiten von Maßschneidern, Orthopädietechnikmechanikern, Parkettlegern, Modist und Steinmetzen.

Unter dem Motto „Profis leisten was“ sind dort etwa Arbeiten von Maßschneidern, Orthopädietechnikmechanikern, Parkettlegern, Modist und Steinmetzen. Für die bislang 31 Sieger (6 Gewerke stehen noch aus) geht es jetzt einen großen Schritt weiter. Sie werden sich in den nächsten Wochen auf Landesebene mit den Besten aus ganz Nordrhein-Westfalen messen. Dann folgt die Bundesebene. Den besonders Begabten winkt ein Stipendium der „Stiftung Begabtenförderungswerk berufliche Bildung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.

Im Bild (v.l.n.r) Melina Hylla, Maßschneiderin ( Ausbildungsbetrieb: Kerstin Klenner-Willmann, Werne), Maßschneidermeisterin Kerstin Klenner-Willmann, Saskia Srol, Steinmetzin und Steinbildhauerin (Ausbildungsbetrieb: Langenbach GmbH & Co. KG Dortmund), Jörg Hamann, HWK-Ausbildungsstellenvermittler, Klaus Kraft vom Sanitätshaus Emil Kraft & Sohn GmbH & Co. KG, Lisa Röderer Orthopädietechnik-Mechanikerin (Ausbildungsbetrieb: Sanitätshaus Emil Kraft & Sohn GmbH & Co. KG Dortmund), Sascha Lauter, Parkettleger (Tischlerei Bahne, Bad Sassendorf)



Am Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks kann jeder Junghandwerker teilnehmen, der die Gesellenprüfung mindestens mit der Note „gut“ abgeschlossen und zum Zeitpunkt der Prüfung das 28. Lebensjahr noch nicht überschritten hat.

Foto: © Handwerkskammer Dortmund

