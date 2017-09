Am 16. September ist der Tag des Handwerks

Im September ist Bundestagswahl. Doch nicht nur die Politik entscheidet über die Zukunft Deutschlands, auch das Handwerk trägt entscheidend dazu bei. Was das Handwerk auszeichnet, was es leistet und welche Möglichkeiten sich dort bieten: All das können Sie am 16. September erfahren, denn dann findet bereits zum siebten Mal der Tag des Handwerks statt.

In ganz Deutschland öffnen Handwerksbetriebe und Organisationen ihre Türen und laden zu Veranstaltungen ein.

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

Was in Ihrer Region geboten ist, erfahren Sie in der Aktionskarte.