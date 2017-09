Bauinnung Regensburg spricht 28 Auszubildende des Bauhandwerks los

Beste Baugesellen starten mit Geldpreisen ins Berufsleben. Für 25 Bauauszubildende endete mit der Lossprechungsfeier der Bauinnung Regensburg erfolgreich eine 3-jährige Ausbildung zum Fliesenleger, Maurer, Betonbauer oder Zimmerer. 3 Teilnehmer haben zudem erfolgreich eine zweijährige Ausbildung zum Hochbaufacharbeiter absolviert.

Innungsobermeister Johann Seidenschwand, Franz Greipl als Vizepräsident der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz sowie Herr Dechant als Vertreter des Landkreises Regensburg gratulierten den jungen Handwerksgesellen und übergaben die Prüfungszeugnisse.

Johann Seidenschwand rief den jungen Bauabsolventen dabei in seiner Rede die Vorteile eines Bauarbeitsverhältnisses in Erinnerung.

Neben der tariflichen Absicherung in der Rente mit bis zu 350 Euro monatlich zusätzlich zur gesetzlichen Rente als sogenannte Tarifrente Bau sind dies unter anderem eine stets abwechslungsreiche, vielseitige und herausfordernde Tätigkeit, ein krisensicherer Arbeitsplatz durch die kleine und mittelständische betriebliche Struktur des deutschen Baumarktes, die berufliche Genugtuung durch sichtbare Arbeitsergebnisse, eine Branche ohne Leih- bzw. Zeitarbeit durch das gesetzliche Verbot der Arbeitnehmerüberlassung und eine Branche mit einer Sozialkasse

(= SOKA-BAU), die die Urlaubsvergütung inklusive zusätzlichem Urlaubsgeld und die tarifliche Absicherung der Arbeitnehmer im Alter bundesweit sicher stellt.

Baugesellen sind nach seinen Worten Menschen, die nach Feierabend jeden Tag stolz auf das sein können, was sie tagtäglich leisten.

Noch mehr als den gut ausgebildeten Facharbeiter suche der Bau aber derzeit Fachpersonal, das die Karriereleiter weiter hinauf steigt. Aktuell gebe es kaum eine Stellenannonce eines Baubetriebes, in denen die Worte „Vorarbeiter oder Polier gesucht“ nicht vorkommen. Die Bauwirtschaft zeichne sich durch eine klare Struktur an Fortbildungsmöglichkeiten und damit durch zahlreiche Aufstiegsmöglichkeiten zum Vorarbeiter, Werkpolier, Polier, Meister oder Bauleiter aus, die auch sehr häufig betriebsintern und damit ohne Arbeitgeberwechsel möglich sind.

Beim Dank an die Bauhandwerksbetriebe für ihre oft jahrelange Bereitschaft zur Ausbildung stellte er die vorbildliche Ausbildungsleistung des Handwerks in den Mittelpunkt. Er rief in diesem Zusammenhang die mit 8 Prozent im Handwerk zu verzeichnende Ausbildungsquote in Erinnerung, die in Betrieben der Großindustrie zum Teil lediglich bei einem Prozent liege.

Insgesamt konnte die Bauinnung 51 abgelegte Gesellen- und Facharbeiterprüfungen sowie dabei den erfolgreichen Abschluss von 59 % der Gesellenprüfungen und 37 Prozent bei den Facharbeiterprüfungen verzeichnen.

Hierzu Johann Seidenschwand:„In den mehr als 12 Stunden Prüfungszeit müssen Bauauszubildende, die eine Abschlussprüfung am Bau absolvieren, Einiges in Theorie und Praxis leisten. Geschenkt wird einem dabei nichts. Umso höher ist die Leistung der 28 ins Berufsleben entlassenen Prüflingen zu bewerten, denn schließlich haben diese ja alle die abgelegte Prüfung bestanden.“

Bei den jeweils besten Absolventen in den Prüfungsbereichen der Maurer wurden Förderpreise der Schlagmann-Edmüller Stiftung, bei den Fliesenlegern der Firma PCI, bei den Zimmerern des Holzforums Regensburger Land und bei den Betonbauern von der Bauinnung selbst im Wert von 100 bis zu 400 Euro verliehen. Sie sollen nicht nur die aktuell gezeigten Leistungen der Auszubildenden honorieren, sondern auch vergegenwärtigen, dass gute Leistungen am Bau auch immer entsprechend gut bezahlt werden.

Auf den Fotos der Prüfungsbesten getrennt nach den jeweiligen Handwerken sind die ausgezeichneten Prüflinge selbst, Vertreter der besten Ausbildungsbetriebe und die oben genannten Verantwortlichen von der Bauinnung Regensburg, Vertreter der Prüfungsausschüsse, der Handwerkskammer und des Landkreises Regensburg





Aufgrund der hervorragenden Ausbildungsleistungen besonders geehrt wurden die folgenden Prüfungsbesten mit den dazu gehörenden Ausbildungsbetrieben:

Betonbauer: Pfeffer Michael

Ausbildungsbetrieb Firma Zankl aus Viechtach

Fliesenleger: Schmaußer Theresa

Ausbildungsbetrieb Firma Fliesen Klier aus Velburg

und

Kies Maximilian

Ausbildungsbetrieb Firma Fliesen Kies aus Amberg

Zimmerer: Betz Matthias

Ausbildungsbetrieb Firma Holzbau Semmler aus Hemau

und

Braun Dominik

Ausbildungsbetrieb Firma Claus Schollerer aus Sinzing

Maurer : Simml Maximilian (ohne Ausbildungsbetrieb)

und

Karl Lukas

Ausbildungsbetrieb: Karl Spitz Bau GmbH & Co KG aus Lappersdorf

und

Wild Marcus

Ausbildungsbetrieb Firma Blend Bau aus Neunburg v. Wald

