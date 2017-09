Endspurt für „Top-Ausbildungsbetriebe“ - Bewerbungsfrist noch bis zum 30. September 2017

Knapp 2.300 aktive Ausbildungsunternehmen in der Region sind aufgerufen, sich bei der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau (IHK) als „Top-Ausbildungsbetrieb“ zu bewerben. Die Bewerbungsfrist für dieses Gütesiegel läuft noch bis zum 30. September 2017. Der Wettbewerb soll jene Firmen aus dem IHK-Bezirk würdigen, die eine qualitativ hochwertige Ausbildung bieten und sich besonders für Berufsorientierung und Fachkräfteentwicklung einsetzen.

„Mit dem Preis ehren wir das Engagement der Ausbildungsbetriebe“, erklärt Dr. Simone Danek, IHK-Geschäftsführerin für Aus- und Weiterbildung. „Außerdem sind Unternehmen im Kampf um Nachwuchskräfte besonders erfolgreich, wenn sie die jungen Leute mit einem qualitativ hochwertigen Angebot überzeugen können.“ Die Preisträger können mit dem Gütesiegel ‚Top-Ausbildungsbetrieb‘ also öffentlich für ihr Unternehmen und ihre hohe Ausbildungsqualität werben.



Um sich am Wettbewerb zu beteiligen, ist ein Fragebogen auszufüllen. Der Titel „Top-Ausbildungsbetrieb“ wird den besten Unternehmen am 11. Dezember 2017 feierlich verliehen.





Wie wird ein Unternehmen „Top-Ausbildungsbetrieb“?



Bewerben können sich sowohl kleine und mittlere als auch große Unternehmen aus dem Süden Sachsen-Anhalts, die IHK-Berufe ausbilden. Ausgeschlossen sind allerdings Preisträger aus dem Vorjahr sowie Bildungsunternehmen, die in der dualen Berufsausbildung Aufgaben für Dritte übernehmen.



Um am Wettbewerb teilzunehmen, ist ein Fragebogen auszufüllen – diesen stellt die IHK noch bis zum 30. September 2017 unter www.halle.ihk.de online: Dokumentennummer: 3432656.



Zentrale Kriterien, um als „Top-Ausbildungsbetrieb“ ausgezeichnet zu werden, sind:



· ein besonderes Engagement für Berufsorientierung und Ausbildung

· der Einsatz, die eigenen Ausbilder weiter zu qualifizieren

· und die Arbeit mit benachteiligten bzw. schwächeren Jugendlichen oder Geflüchteten



Die Bewertung der verschiedenen Kriterien erfolgt jeweils abhängig von der Unternehmensgröße. Eine Jury – bestehend aus Mitgliedern des Haupt- und Ehrenamtes der IHK – bewertet die Einsendungen und wählt die Preisträger aus.





Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau

Franckestraße 5, 06110 Halle

Tel.: 0345 2126-0

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!