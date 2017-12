Große Nachfrage: Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse

Auszeichnung für HWK-Mitarbeiter Björn Woywod- Rund 1.350 Personen, die Qualifikationen im Ausland erworben haben, ließen sich seit in Kraft treten des Berufsqualifikations-feststellungsgesetz (BQFG) am 1. April 2012 bei der Handwerkskammer (HWK) Dortmund zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse beraten. 272 Anträge auf eine solche Anerkennung wurden in den letzten fünf Jahren bei der HWK Dortmund gestellt.

Seit 2012 wurden insgesamt 171 Anträge entschieden dabei wurde in 68 Fällen eine vollständige Gleichwertigkeit bescheinigt. 75 Fälle wurden mit einer Teilgleichwertigkeit beschieden und bei 28 Fällen erfolgte keine Gleichwertigkeit. Gemeinsam mit den Experten der HWK Dortmund wurden bei den Beratungen stets auch alternative Wege erörtert, um einen Einstieg in den Arbeitsmarkt zu finden.



HWK-Mitarbeiter Björn Woywod hat bei der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse schon vielen Menschen weiterhelfen können. Im Zuge dessen nutzt er seit über fünf Jahren das Berufsqualifizierungsportal (BQ-Portal) – eine Informationsplattform mit Schwerpunkt auf ausländischen Bildungssystemen und Berufsabschlüssen, gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi). „Es dient mir als Arbeitshilfe bei der Suche nach passenden Informationen zu Berufsabschlüssen im Anerkennungs-verfahren“, so Woywod. Auch für Unternehmer sei die Plattform nützlich, als Hilfe, um ausländische Abschlüsse besser deuten zu können.



Bei einer Veranstaltung des BMWi’s in Berlin wurde Woywod für seine intensive Nutzung des Portals sogar ausgezeichnet Damit gehört er zu den Top 20 von über 380 Nutzerinnen und Nutzern, die die meisten Berufsprofile und Prüfergebnisse in das Portal eingestellt haben. Über die Auszeichnung hat er sich gefreut: „Das zeigt, wie stark die Nachfrage bei der HWK Dortmund bezüglich der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse ist.“

Foto © HWK Dortmund – HWK-Mitarbeiter Björn Woywod (r.) mit Aldin Huzejrovic.

