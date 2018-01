Ausbildung im Handwerk mit einer Hochschulreife verbinden - BerufsAbitur!

Schlag zwei Fliegen mit einer Klappe! Mach dein BerufsAbitur! - So lautet der Rat, den die Handwerkskammer Hannover für junge Menschen, die vor der Berufswahl stehen, bereithält. Ein witziges Postkartenmotiv macht jetzt an vielen Stellen in Hannover auf das BerufsAbitur aufmerksam, bei der man eine Ausbildung im Handwerk mit einer Hochschulreife zu verbinden.- Zum Beginn des kommenden Ausbildungsjahres, das am 01. August 2018 startet, wird es im Handwerkskammerbezirk Hannover eine neue Möglichkeit für eine Karriere im Handwerk geben: das BerufsAbitur.

Damit schlägt man im wahrsten Sinne des Wortes zwei Fliegen mit einer Klappe. Angesprochen fühlen sollten sich vor allem leistungswillige und leistungsstarke Jugendliche mit einem Realschulabschluss, die gern Theorie und Praxis kombinieren und sich alle Wege offen halten möchten.

„Beim BerufsAbitur drückt man nicht nur die Schulbank, sondern absolviert gleichzeitig auch eine Ausbildung im Handwerk. Nach drei Jahren erwirbt man so die Fachhochschulreife und den Gesellenbrief. Danach kann man gleich weiter in ein duales oder triales Studium durchstarten, die Meisterprüfung anvisieren oder auch die allgemeine Hochschulreife erwerben“, erklärt Marthe Korbach von der Handwerkskammer Hannover. Sie ist sich sicher, dass auch viele Eltern diese Idee reizvoll finden werden.

Und so funktioniert es: Auszubildende erhalten an den Berufsschulen über zwei Jahre hinweg ergänzenden Unterricht von 6 – 8 Stunden je Woche in den Grundfächern, der jedoch je nach Berufsschule unterschiedlich organisiert ist. So kann für das zweite Lehrjahr ein zusätzlicher Schultag pro Woche vorgesehen sein, im dritten Lehrjahr ein halber Tag. Interessierte Jugendliche können das BerufsAbitur in allen Berufen des Handwerks durchlaufen.

„Das BerufsAbitur ist eine tolle Chance für junge Menschen, aber es ist auch eine gute Möglichkeit für unsere Handwerksbetriebe. Sie können mit dem BerufsAbitur leistungswillige und leistungsstarke Jugendliche für eine Ausbildung gewinnen und ihnen eine betriebsnahe und attraktive Anschlussperspektive. Damit erhöht sich die Chance, die frischgebackenen Gesellinnen und Gesellen im Betrieb zu halten“, so Korbach.

Um diese neue Möglichkeit bekannt zu machen, hat die Handwerkskammer Hannover jetzt eine Postkartenaktion gestartet. 30.000 Citycards werden an unterschiedlichen Plätzen, in den hannoverschen Schulen, auf Messen und in Handwerksbetrieben verteilt, um auf das attraktive Angebot für Betriebe und Schulabgängerinnen und Schulabgänger aufmerksam zu machen.

Ansprechpartnerin BerufsAbitur:

Marthe Korbach

Mail korbach @hwk-hannover.de



Handwerkskammer Hannover

Berliner Allee 17

30175 Hannover