30 Jahre Seifriz-Preis für Handwerksbetriebe und Wissenschaftler - Ausschreibung für 2018 gestartet

In diesem Jahr wird der Preis bereits zum 30. Mal an Handwerksbetriebe und Wissenschaftler vergeben, die gemeinsam etwas entwickelt und marktreif gemacht haben. Neben dem Preisgeld gibt es eine handgefertigte Plastik des Freiburger Künstlers Tobias Dingler zu gewinnen. Die Preisverleihung findet am 12. Juli 2018 gemeinsam mit der Baden-Württembergischen Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut in Stuttgart statt.

Meister sucht Professor

Am bundesweiten Transferpreis Handwerk + Wissenschaft, auch unter dem Namen Seifriz-Preis bekannt, können Handwerksunternehmer und Wissenschaftler aus ganz Deutschland teilnehmen, die gemeinsam neue Produkte, Verfahren, Dienstleistungen oder Formen der betrieblichen Organisation entwickelt haben. Unter dem Motto „Meister sucht Professor“ sollen die Projekte zeigen, wie Wissenstransfer beispielhaft gelingen kann.

Was ist zu gewinnen?

Die Gewinnerteams erhalten Preisgelder in Höhe von insgesamt 25.000 Euro. Zusätzlich bekommen beide Partner jeweils eine gerahmte Urkunde und eine handgefertigte Plastik des Freiburger Künstlers Tobias Dingler.

Wie bewerbe ich mich?

Für die Bewerbung muss ein Bewerbungsbogen ausgefüllt werden. Diesen gibt es als Download auf der Internetseite www.seifriz-preis.de. Zusätzlich findet man dort alle Informationen zur Teilnahme. Bewerbungsschluss ist der 16. März 2018.

Ansprechpartner ist Sabrina Damian von der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Telefon: 0621 18002-150, E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Foto: © KD Busch

