Handwerk stellt Momente des Stolzes in den Fokus

Was macht im Berufsleben glücklich? Wie fühlt es sich an, den richtigen Job zu haben? Das Handwerk hinterfragt 2018 die Maßstäbe beruflicher Zufriedenheit. Als Impuls stellt es die Leitfrage „Und? Was hast du heute gemacht?“. „Als Handwerker kann ich diese Frage mit gutem Gewissen und Stolz beantworten. Am Ende des Arbeitstages habe ich die Ergebnisse meiner Arbeit vor Augen. Das schafft Identifikation, Zufriedenheit und Stolz am eigenen Werk“, so Günther Stapelfeldt, Präsident der Handwerkskammer Lübeck.

Die Imagekampagne des deutschen Handwerks rückt im Jahr 2018 das Thema „Berufliche Erfüllung“ in den Fokus. Seit Mitte Februar zeigen Handwerkerinnen und Handwerker bundesweit auf Plakaten sowie in einem TV-Spot, welche Momente sie in ihrem Berufsleben mit Stolz erfüllen.

Mit dem diesjährigen Kampagnenschwerpunkt möchte das Handwerk den ideellen Wert des Handwerks verdeutlichen und darauf hinweisen, welche Chancen ein handwerklicher Beruf bietet. „Der Stolz auf die eigene Leistung und die Erfüllung, die sich darin findet, sind auch Werte, nach denen junge Menschen bei ihrer beruflichen Zukunft streben. Ihnen möchten wir in der Berufsorientierung die Botschaft vermitteln: Im Handwerk kannst du dich verwirklichen – eine handwerkliche Ausbildung lohnt sich“, so Stapelfeldt.

Auf Plakaten präsentieren sich ein Orthopädietechnik-Mechaniker, ein Zupfinstrumentenmacher und eine Technische Produktdesignerin in ihrem Gewerk als stolze Handwerker. Flankiert werden diese von Infoscreens, Busbeklebungen und einem TV-Spot, der sich im Western-Stil mit „heldenhaften Handwerksleistungen“ auseinandersetzt. Über Online- und Social-Media-Aktionen ruft das Handwerk auch junge Menschen zur Auseinandersetzung mit dem Thema „Berufliche Erfüllung“ auf. Denn nachdem das Handwerk sie 2017 unter #einfachmachen motivierte, ihren beruflichen Interessen nachzugehen, reflektiert die Imagekampagne in diesem Jahr den Schritt ins Berufsleben.

