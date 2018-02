Berlins familienfreundlichste Unternehmen aus Handwerk und Handel gesucht

Berlins familienfreundlichste Unternehmen gesucht - Wettbewerb von Berliner Beirat für Familienfragen, IHK, Handwerkskammer, DGB und Unternehmensverbänden Berlin-Brandenburg setzt Akzente für eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Berliner Wirtschaft und Beschäftigten brauchen eine gelingende Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Um erfolgreiche Beispiele aus den Berliner Unternehmen publik zu machen und familienfreundliche Maßnahmen in den Unternehmen zu stärken, haben die Wirtschaftsorganisationen gemeinsam mit dem Berliner Beirat für Familienfragen und dem DGB Berlin-Brandenburg den Landeswettbewerb „Unternehmen für Familie“ ins Leben gerufen.

Der Wettbewerb wird seit 2010 alle zwei Jahre ausgerichtet und steht unter der Schirmherrschaft des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Michael Müller. Die Bewerbungsrunde 2018 startet in diesem Jahr mit einer presseöffentlichen Veranstaltung am 1. März bei einem Preisträgerunternehmen des letzten Wettbewerbs, der Deutschen Rentenversicherung Bund. Bei der Veranstaltung werden die Senatorin Sandra Scheeres, der Vorsitzende des Berliner Familienbeirates Karlheinz Nolte sowie Vertretungen der Preisträgerunternehmen der letzten Wettbewerbsrunde Bilanz ziehen und die Herausforderungen einer gelingenden Vereinbarkeit beleuchten. Bitte merken Sie sich daher bereits jetzt den folgenden Pressetermin vor:



Zum Bewerbungsverfahren:

Die Bewerbungsfrist des Landeswettbewerbs 2018 läuft vom 1. März bis 30. April 2018.

Alle Betriebe, Unternehmensnetzwerke sowie Freiberuflerinnen und Freiberufler mit mindestens drei Beschäftigten, die ihren Sitz in Berlin haben und sich nicht überwiegend durch öffentliche Gelder finanzieren, sind dazu aufgerufen, sich zu bewerben. Auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können ihr Unternehmen vorschlagen und damit familienfreundliches Engagement belohnen. Eine hochrangig besetzte Jury wertet die eingegangenen Bewerbungsfragebögen nach Betriebsgrößen unterteilt aus. Alle Bewerber werden zur kostenfreien Teilnahme an einem Workshop zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf eingeladen. Die Sieger erhalten im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung eine Urkunde sowie Öffentlichkeitsmaterial und dürfen in den kommenden zwei Jahren den Titel „Unternehmen für Familie. Berlin 2018“ führen. Die Bewerbungsunterlagen sind ab dem 01.03.2018 online und können postalisch an die Geschäftsstelle der Berliner Familienbeirates (www.familienbeirat-berlin.de) gerichtet werden.





Auftaktveranstaltung Berliner Landeswettbewerb „Unternehmen für Familie. Berlin 2018“

Datum: 1. März 2018 von 11 bis 13 Uhr

Ort: Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV), Raum R6110, Konstanzer Str. 42, 10709 Berlin-Wilmersdorf (U-Bhf. Fehrbelliner Platz und Konstanzer Straße)

IHK Berlin | Fasanenstraße 85 | 10623 Berlin