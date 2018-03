Woche der Ausbildung: 1126 offene Lehrstellen bei der HWK Dortmund

1126 offene Lehrstellen bei der HWK Dortmund gemeldet - Woche der Ausbildung: Praktikum im Wunschberuf als Einstieg ideal. -Die Bewerbungsphase für das kommende Ausbildungsjahr läuft. Während die einen den Lehrvertrag schon in der Tasche haben, sind die anderen noch auf der Suche nach einer passenden Lehrstelle. Ein guter Einstieg in den Wunschberuf kann mit einem Praktikum gelingen. „Ich kenne keine bessere Art, erste Erfahrungen zu sammeln. Außerdem zeugt es von Interesse am Beruf und man kommt viel leichter zum Ausbildungsplatz, wie die Praxis immer wieder zeigt“, sagt Kammer-Präsident Berthold Schröder anlässlich der Woche der Ausbildung.

Im Praktikum zeige sich, ob man gut zueinander passe. Und das ganz ohne Druck. Schröder: „Diese Chance sollte man sich nicht entgehen lassen.“



In der HWK-Praktikumsbörse werden aktuell von 710 Unternehmen aus dem Kammerbezirk Praktikumsplätze angeboten.

Die Spannbreite ist groß: Tagespraktika (172), 1 Woche (455), 2-3 Wochen (640), mehrere Monate (415) oder auch schulbegleitend für mindestens 1 Schulhalbjahr (413) und EQJ (61).

Die Zahl der offenen Lehrstellen, die von den Handwerksbetrieben bei der Kammer Dortmund gemeldet und in der Lehrstellenbörse zu finden sind, beläuft sich derzeit auf insgesamt 1126. Regional betrachtet ergibt sich folgendes Bild: Großraum Dortmund (223), Bochum (172), Herne (42), Hagen (75), Hamm (85), Kreis Soest (181), Kreis Unna (179) und der Ennepe-Ruhr-Kreis (132). Die meisten Lehrstellen werden kammerbezirksweit in den Gewerken Anlagenmechaniker/in Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (83), Elektroniker/in //Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik (75), KFZ-Mechatroniker//Fachrichtung PKW-Technik (90), Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk // Bäckerei (106), Maler und Lackierer (71) und Friseur/in (83) angeboten.

