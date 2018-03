„Tourismuspreis – Für meine Region“ – Noch bis 24. März mitmachen und gewinnen

Tourismuspreis geht in den Endspurt - Der „Tourismuspreis – Für meine Region 2018“ geht in den Endspurt: Noch bis 24. März kann sich jeder mit seinen Ideen und Projekten für die Tourismusregion WiesbadenRheingauTaunus beteiligen. Über die Kampagnenseite www.tourismuspreis-meineregion.de können mit wenigen Klicks kreative Ideen und bereits umgesetzte Projekte eingereicht werden, die das Potenzial von Wiesbaden und Rheingau-Taunus als Reise-, Ausflugs- und Erlebnisziel für Touristen oder Geschäftsreisende stärken.

Die von der Industrie- und Handelskammer Wiesbaden und der Wiesbaden Marketing GmbH vergebene Auszeichnung versteht sich als Impulsgeber für den Tourismus, um die Region WiesbadenRheingauTaunus mit ihren touristischen Projekten noch attraktiver machen. Dem Sieger in der Kategorie „Umgesetztes Projekt“ winkt ein Media-Marketing-Paket mit Leistungen im Wert von 10.000 Euro, der Gewinner der Kategorie „Kreative Idee“ darf sich über ein Wochenende im 5 Sterne Superior Hotel Nassauer Hof Wiesbaden zusammen mit einer RheinMainCard freuen.



Der im Jahr 2011 initiierte Preis, der alle zwei Jahre verliehen wird, hat bei den Bewertungskriterien eine neue Kategorie hinzugenommen: Um die Bedeutung der Digitalisierung im Tourismus noch stärker in den Fokus zu rücken wird bei den eingereichten Ideen und Projekten zusätzlich der Digitalisierungsgrad bewertet. Weitere Kriterien sind: Überzeugende Idee/Überzeugendes Konzept, Touristischer Nutzen für die Region, Kreativität/Innovation. Die abschließende Entscheidung zum überzeugendsten Projekt und zur besten Idee trifft eine hochkarätig besetzte Jury mit Fachleuten aus Tourismus, Medien, Politik und Wirtschaft. - www.tourismuspreis-meineregion.de



Im Überblick



Tourismuspreis – Für meine Region 2018

Bewerbungsfrist: 1. Februar bis 24. März 2018

Weitere Informationen und Einreichungen: tourismuspreis-meineregion.de



Jury

Prof. Dr. Bettina Fischer, Professur für Marketing und Unternehmensführung an der Business School Wiesbaden der Hochschule Rhein-Main, Präsidentin Marketing-Club Mainz-Wiesbaden e.V.

Frank Kilian, Landrat des Rheingau-Taunus-Kreises

Dr. Alexander Klar, Direktor Museum Wiesbaden

Martin Michel, Geschäftsführer Wiesbaden Marketing GmbH, Kurhaus Wiesbaden GmbH, Rhein-Main-Hallen GmbH

Joachim Nolde, Hauptgeschäftsführer IHK Wiesbaden

Peter Seyffardt, Präsident Rheingauer Weinbauverband e.V.

Olaf Streubig, Leiter Lokalredaktion Wiesbadener Kurier/Wiesbadener Tagblatt

Julius Wagner, Hauptgeschäftsführer DEHOGA Hessen e.V.

IHK Wiesbaden

Wilhelmstraße 24-26

65183 Wiesbaden