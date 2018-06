Das BerufsAbitur ermöglicht Zusatzqualifikation zur Ausbildung im Handwerk

Praktische Ausbildung und zeitgleich Abitur - Doppelte Qualifikation: Mit dem BerufsAbitur parallel zur Ausbildung können Jugendliche zwei Abschlüsse gleichzeitig erreichen. - Eine handwerkliche Ausbildung und gleichzeitig die Vorbereitung fürs Abitur absolvieren – diese Kombination macht das BerufsAbitur möglich. Das spezielle Angebot für Lehrlinge in Bayern zeigt, dass der Weg zum (Fach-)Abitur nicht unbedingt über den klassischen Bildungsweg des Schulsystems führen muss. Das Modell steht Auszubildenden aus allen Berufen offen.

Seit rund zehn Jahren existiert in Bayern ein spezielles Angebot, das Ausbildung und (Fach-)Abitur verknüpft. Jugendliche absolvieren parallel zur betrieblichen Ausbildung zusätzlichen Berufsschulunterricht (Berufsschule plus) zur Vorbereitung auf das BerufsAbitur. Nach drei Schuljahren haben sie bei erfolgreichem Abschluss den Gesellbrief und das Fachabitur in der Tasche. Die Teilnehmer erhalten währenddessen eine Ausbildungsvergütung und sammeln wertvolle Erfahrung in der Praxis. Danach besteht die Möglichkeit, ein weiteres Schuljahr an der Beruflichen Oberschule (BOS) zu absolvieren, um dort die allgemeine Hochschulreife zu erlangen.

„Motivierte und leistungsstarke Jugendliche können so gezielt angesprochen, gefördert und gefordert werden“, erläutert Ludwig Paul, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Unterfranken. Der Trend zu höheren Schulabschlüssen sei seit Jahren nachweisbar, Jugendliche entschieden sich vermehrt für Weiterqualifizierung auf dem schulischen Bildungsweg, so der Hauptgeschäftsführer. „Das BerufsAbitur ist einer von verschiedenen Ansatzpunkten, um Jugendliche für den beruflichen Bildungsweg und das Handwerk zu gewinnen.“

Berufsschule in Bad Kissingen, Karlstadt oder Aschaffenburg

Das BerufsAbitur ist mit jeder handwerklichen Berufsausbildung kombinierbar. Der Zusatzunterricht der Berufsschule plus findet beispielsweise am Abend oder Wochenende für die Auszubildenden statt, ganz unabhängig vom Betrieb und unabhängig von der fachlichen Berufsschulrichtung. In Unterfranken gibt es Klassen der Berufsschule plus an drei Standorten: Bad Kissingen, Karlstadt und Aschaffenburg. 83 Schülerinnen und Schüler besuchen aktuell in drei Jahrgangsstufen die Klassen. Voraussetzung für den Start in einer dieser Klassen ist ein mittlerer Schulabschluss (Note 3,5 oder besser in den Hauptfächern) oder die Erlaubnis in die Jahrgangsstufe 11 des Gymnasiums vorzurücken. Ein Einstieg ist im ersten und zweiten Ausbildungsjahr möglich. Die Berufsschule plus zeichnet sich durch kleine Klassengrößen aus und ermöglicht so ein auf die individuellen Bedürfnisse angepasstes Lernen und passgenaue Vorbereitung auf das BerufsAbitur.

Mehr Informationen und Ansprechpartner:

www.hwk-ufr.de/berufsabitur

Foto: www.fotografiemh.de - Hannes Harnack