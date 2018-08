Handwerk fordert, Beitrag zur Arbeitslosenversicherung senken - ohne Wenn und Aber

Im Interview mit der Rheinischen Post spricht ZDH-Präsident Wollseifer u.a. über den Fachkräftemangel, die Belastung durch Sozialabgaben und die Wiedereinführung des Meisters. - Die Währungskrise in der Türkei zeigt uns, wie schnell es in einem Land abwärts gehen kann. Macht Ihnen die aktuelle Entwicklung Sorgen? Wollseifer: Die USA machen ja nicht nur Druck auf die Türkei, sondern auch auf die EU, Iran, Russland, China, Nordkorea und andere Länder. Das trägt nicht gerade zur Stabilität des Welthandels, der Weltwirtschaft und der Weltlage insgesamt bei. Das macht mir schon große Sorgen. Gegenwärtig sehen wir vielerorts keine Politik des Miteinanders mehr, wie wir sie kannten, sondern vor allem eine des Gegeneinanders. Das ist der falsche Weg, und doch müssen wir uns viel besser wappnen. Eigentlich sollte es darum gehen, Handelsschranken abzubauen und gemeinsam Handel zu betreiben. Aber so wie es aussieht, müssen wir uns wohl auf härtere Auseinandersetzungen nicht nur mit den USA und auf insgesamt härtere Zeiten in der Zukunft einstellen. Noch ist die deutsche Wirtschaft in einer sehr guten Verfassung. Deshalb sind die Auswirkungen dieser globalpolitischen Entwicklungen auf uns zum Glück noch begrenzt. -

Was prognostizieren Sie für das Handwerk im laufenden Jahr? - Wir rechnen im Handwerk mit einem Wachstum von mindestens drei Prozent, wie schon in den Vorjahren. Die Geschäfte im Handwerk laufen im zweiten Quartal 2018 nochmals besser, dennoch rechnen die Betriebe im weiteren Jahresverlauf nicht damit, dass sie das weiter steigern können, weil sie dafür einfach nicht genügend Mitarbeiter finden.

Der Fachkräftemangel erweist sich mehr und mehr als eine Wachstumsbremse – sonst wäre im Handwerk sogar noch mehr drin. Aber auch so wird wohl das kommende Jahr, wenn wir keinen harten Winter haben, mit dem Schwung aus diesem Jahr sehr gut anlaufen. 79 Prozent unserer Betriebe rechnen mit ähnlich positiven und 15 Prozent sogar mit nochmals verbesserten Geschäften im weiteren Jahresverlauf. Das sind historische Höchstwerte.

Wegen der vollen Auftragsbücher sind Handwerker knapp geworden. Wie lange muss man warten?

In allen Bau- und Ausbaugewerken müssen Kunden momentan bis zu zwölf Wochen warten, bis ein Handwerker kommt. Wir suchen händeringend Fachkräfte, in der nächsten Zeit werden wir die aber kaum bekommen, weil zu wenige in den vergangenen Jahren eine berufspraktische Ausbildung gemacht haben, stattdessen lieber an die Uni gegangen sind. Die Folgen spüren wir jetzt. Dabei bietet das Handwerk überproportional Ausbildungsplätze an. Und obwohl es gelungen ist, die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge von Januar bis Juli 2018 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um mehr als vier Prozent zu steigern, gibt es derzeit immer noch rund 30.000 offene Ausbildungsplätze. Jugendliche, die noch auf der Suche sind, kann ich nur ermuntern: Schaut Euch im Handwerk um, da ist bestimmt etwas für Euch dabei. In eine Ausbildung könnt Ihr auch jetzt noch immer starten. Zum Stichtag 30. September werden aber – trotz unserer Bemühungen und unseres Werbens – voraussichtlich um die 20.000 Plätze unbesetzt sein.

Was denken sich die Betriebe aus, um attraktiver für Lehrlinge zu werden?

In ländlichen Gebieten bieten Betriebe Mobilitätshilfen an. Lehrlinge können etwa Firmenfahrzeuge nutzen, um zur Berufsschule zu fahren. Oft stellen die Betriebe den Azubis auch Wohnungen zur Verfügung, oder sie locken mit einem Handy. Aber am überzeugendsten sollte die Ausbildungsqualität eines Betriebes sein. Handwerkskammern, Innungen und Kreishandwerkerschaften tun extrem viel, um über Beratungs- und Schulungsprogramme, Workshops, ehrenamtliche Unterstützung durch Senior Exports, ausbildungsbegleitende Hilfen und noch vieles andere dafür zu sorgen, das hohe Ausbildungsniveau bei der ganz überwiegenden Zahl der Betriebe zu halten und weiter zu verbessern.

Warum können nicht mehr junge Flüchtlinge die Lücke schließen?

Bis Ende 2017 hatten wir 11.000 Flüchtlinge im Handwerk in der Ausbildung, das war fast die Hälfte aller Geflüchteten, die in Deutschland eine Lehre machen. Das dürfte 2018 noch einmal zugenommen haben. Ich bin aber schon erstaunt, dass sich vor allem große Unternehmen mit der Ausbildung Geflüchteter zurückhalten. Das steht im Widerspruch zu dem, was viele Konzernlenker 2015 und 2016 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise zunächst angekündigt haben.