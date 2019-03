Düsseldorf Helau - gemeinsam jeck am Rosenmontag 2019 - das Zoch-Video

Der Zoch im Video hier - Da meinte es der Wettergott doch schließlich gut mit den Düsseldorfer Jecken. Nachdem der Zugstart um einige Stunden verschoben wurde, zog dann der Rosenmontagszug bei Sonnenschein durch die Stadt. Es war ein prächtiger Zoch mit vielen herrlich kostümierten Fußgruppen, Musikkapellen und närrisch gestalteten Wagen der zahlreichen Düsseldorfer Karnevalsvereine.

Auch Tilly, der bekannte Düsseldorfer Wagenbauer, glänzte wieder mit beissender Satire seiner politischen Mottewagen im Zug. Die Narren hatten ihren Spaß am gesamten Zugweg, es wurde gesungen, geschunkelt und gebüzzt.

Wer nicht da war, kann den Düsseldorfer Rosenmontagszug hier erleben und wer an der Kö oder ind der Altstadt mitgefeiert hat, kann hier alles noch einmal an sich vorbei ziehen lassen. Macht euch Spaß und gemäß dem Düsseldorfer Sessionsmotto " Gemeinsam Jeck" wird weiter gefeiert bis Aschermittwoch.

