46 Goldene Meister 2019 aus Mannheim und Umgebung - stolzes Handwerk.

Zu einem Gruppenbild stellten sich die Goldenen Meister 2019 mit Präsident Alois Jöst (5. von rechts), Vizepräsident Martin Sättele (links), Ehrenvizepräsident Gerhard Höfler (rechts), Hauptgeschäftsführer Jens Brandt (4. von rechts) und den Obermeistern der verschiedenen Innungen dem Fotografen. - 46 Goldene Meister 2019 aus Mannheim und Umgebung haben vor 50 Jahren die Meisterprüfung absolviert. Präsident Alois Jöst: „Sie waren mit Leib und Seele Meister“. Alois Jöst: „Identifikationsmerkmal für die Menschen“. - Im Rahmen einer Feierstunde hat der Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Alois Jöst, insgesamt 46 „Goldene Meister“ aus Mannheim und Umgebung zum Jubiläum des 50. Jahrestages ihrer Meisterprüfung gratuliert. Mit ihrem persönlichen Einsatz hätten sie alle dazu beigetragen, dass das Wort des erfolgreichen Wirtschaftsministers Ludwig Erhards vom „Wohlstand für alle“ Wirklichkeit werden konnte, sagte Jöst. Und wörtlich: „Sie haben Verantwortung übernommen und dafür Sorge getragen, dass junge Menschen eine qualifizierte Ausbildung erhielten“.

„Sie sind das beste Beispiel dafür, dass der Titel des Handwerksmeisters ein Ausweis qualifizierter Kenntnis und Fähigkeit in einem Beruf ist“, rief der Mannheimer Kammerpräsident den Jubilaren zu. Wörtlich: „Sie waren mit Leib und Seele Meister.“ Er machte deutlich, dass man damals „nicht ein bisschen Handwerksmeister mit ein bisschen Betrieb“ sein konnte. Wörtlich: „Sie waren mit Leib und Seele Meister. Sie waren es mit Begeisterung und Leidenschaft. Sie haben Ihren Beruf geliebt.“ Jöst sprach allen Goldenen Meistern seine „große Anerkennung aus für diese Zeit, in der sie etwas Großes geleistet und damit auch ein Stück Wirtschaftsgeschichte für unser Land geschrieben haben.“

Präsident Jöst dankte den Goldenen Meistern für ihre „Gewissenhaftigkeit, Leistungsbereitschaft und auch die Bewahrung traditioneller Werte.“ Und brachte es zugleich auf den Punkt: „Meister wissen wie’s geht!“ Nicht zuletzt habe dies Richard Wagner in seinen Meistersingern so eindrucksvoll in Worte und Musik gefasst: „Verachtet mir die Meister nicht und ehrt mir ihre Kunst“. Die Goldenen Meister sind für den Mannheimer Kammerpräsidenten zu einem „Identifikationsmerkmal für Menschen in unserem Land“ geworden. Denn durch ihr Wissen und Können hätten sie einen stabilen Mittelstand geschaffen, der heute noch Säule unserer Wirtschaft ist.

Insgesamt 46 Goldene Meister aus Mannheim und Umgebung ehrte der Mannheimer Kammerpräsident persönlich durch Überreichen einer Urkunde. Er wünschte allen eine gute Zukunft und gratulierte, auch im Namen der mehr als 12.400 Betriebe, zur goldenen Meisterschaft.

Bild: Thomas Raffler

Liste mit den geehrten Jubilaren.

Goldene Meisterfeier 2019

Liste Jubilare Mannheim Nr. Name Vorname Ort Beruf Prüfung am

1 Becker Wolfgang Heidelberg Schreiner 30.06.1969

2 Belener Karl Heinz Epfenbach Gas- und Wasserinstallateur 22.07.1969

3 Berberich Hans-Peter Mannheim Stukkateur 20.05.1969

4 Blum Rolf Mannheim Buchdrucker 17.11.1969

5 Dahlem Willy Mannheim Wärme-, Kälte-u. Schallschutzisolierer 29.08.1969

6 Drechsler Werner Schwetzingen Kraftfahrzeugmechaniker 14.11.1969

7 Edelmann Karl-Heinrich Neckargemünd Fleischer 26.04.1969

8 Eder Fritz Mannheim Maschinenbauer 26.06.1969

9 Ehrhard Rudolf Ladenburg Blechner 22.07.1969

10 Geißinger Kurt Heidelberg Maler- und Lackierer 30.07.1969

11 Gembe Richard Leimen Elektroinstallateur 11.06.1969

12 Göck Alwin Ketsch Friseur 05.05.1969

13 Hager Karl Weinheim Gas- und Wasserinstallateur 22.07.1969

14 Hoffner Manfred Schwetzingen Friseur 05.05.1969

15 Hofmann Ferdinand Mannheim Dreher 26.06.1969

16 Isele Edgar Mannheim Schreiner 30.06.1969

17 John Wolfgang Lampertheim Elektroinstallateur 10.06.1969

18 Kauer Norbert Otto Heddesheim Elektroinstallateur 25.08.1969

19 Killmaier Eugen Mannheim Fleischer 01.04.1969

20 Klein Dieter Ludwigshafen Friseur 05.05.1969

21 Kolb Angelika Plankstadt Friseur 05.05.1969

22 Kreuzer Hans-Peter Ilvesheim Schreiner 30.06.1969

23 Krippl Reinhold Mannheim Maler- und Lackierer 19.07.1969

24 Nagel Werner Schifferstadt Maurer 30.05.1969

25 Oestringer Richard Rauenberg Maler- und Lackierer 19.07.1969

26 Pfeil Hubert Mannheim Maler- und Lackierer 19.07.1969

27 Reith Karin Fahrenbach Friseur 05.05.1969

28 Ritter Jochen Mannheim Friseur 05.05.1969

29 Schlosser Heinz Mannheim Maler- und Lackierer 19.07.1969

30 Schmid Dieter Schriesheim Zentralheizungs- und Lüftungsbauer 27.09.1968

30 Schmid Dieter Schriesheim Elektroinstallateur 07.06.1967

31 Schmitt Gerhard Mannheim Maler- und Lackierer 19.07.1969

32 Schneider Hans Sandhausen Schreiner 30.06.1969

33 Speicher Fritz Lampertheim Fleischer 04.12.1968

34 Steeg Monika Eberbach Friseur 03.10.1969

35 Stiegler Franz Neckargemünd Schreiner 30.06.1969

36 Stripf Lothar Schwetzingen Dreher 26.06.1969

37 Vieten Wolfgang Mannheim Raumausstatter 22.05.1969

38 Wachter Günter Mannheim Friseur 11.12.1969

39 Wettstein Manfred Plankstadt Fleischer 20.05.1969

40 Wirth Peter Heidelberg Maler- und Lackierer 19.07.1969

41 Wolf Willi Ladenburg Schornsteinfeger 18.10.1968

42 Ziebarth Helga Mannheim Damenschneider 05.07.1963

43 Zischkale Walter Böhl-Iggelheim Flachdrucker 17.11.1969

44 Zuber Robert Nußloch Gas- und Wasserinstallateur 22.07.1969



Ein Gas-und Wasserinstallateurmeister und Elektromechanikermeister möchten aus Datenschutzgründen nicht genannt werden und sind daher namentlich nicht aufgeführt.

