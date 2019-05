Wiesbadener Handwerk bietet über 1.000 freie Ausbildungsplätze in der Lehrstellenbörse

Erfolgreiche Lehrstellenaktion - Auch in diesem Jahr hat die Handwerkskammer Wiesbaden im Rahmen einer Lehrstellenaktion bei Mitgliedsbetrieben um die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen geworben. So wurden 1.901 Mitgliedsbetriebe angeschrieben. 520 Betriebe haben sich an der Aktion beteiligt und 820 freie Lehrstellen in 50 Berufen gemeldet. 88 freie Lehrstellen wurden alleine im Ausbildungsberuf „Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik“ gemeldet. Kammerpräsident Klaus Repp dankte den Betrieben für ihr Engagement und verwies auch auf die Lehrstellebörse auf www.hwk-wiesbaden.de, wo aktuell über 1.000 freie Ausbildungsplätze gelistet seien. „Unsere Betriebe suchen händeringend Nachwuchs. Für eine ganz persönliche Karriere mit Lehre ist für Jugendliche der rote Teppich ausgerollt“, bemerkte Repp.

Die Rückmeldungen der diesjährigen Lehrstellenaktion machen deutlich, dass die Bereitschaft der Betriebe, Flüchtlinge auszubilden, im Vergleich zum Vorjahr nochmals gestiegen ist. 131 Betriebsinhaber gaben an, Interesse an der Ausbildung von Flüchtlingen zu haben. Im vergangenen Jahr waren es 108. „Das Handwerk“, so Repp, „ist nicht nur Ausbildungs-, sondern auch Integrationsmotor.“ Dass eine wachsende Zahl von Betrieben auch bewusst nach Studienabbrechern Ausschau hält, zeige die Offenheit der Betriebe. Repp zufolge würden viele Handwerker deutlich mehr verdienen, als mancher Studienabsolvent. Diese Erkenntnis komme offenbar langsam auch bei jungen Menschen an.

Neben der Lehrstellenbörse auf der Internetseite der Handwerkskammer Wiesbaden können sich Jugendliche mit der kostenfreien App „Lehrstellenradar“ auch direkt mit dem Smartphone auf die Suche nach einem Ausbildungsplatz begeben. Informationen rund um das Handwerk und seine Berufe gibt es auch unter www.handwerk.de. Für alle Fragen rund um das Thema Ausbildung stehen den Betrieben die Ausbildungsberater der Handwerkskammer Wiesbaden mit Rat und Tat zur Seite.

