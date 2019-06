Ostfrieslands Betriebswirte des Handwerks unterstützen Initiative für Intensivpädagogik.

Jungen Menschen in Not helfen - Stellvertretend für den BdH-Vorstand übergaben Kassenwart Dirk Kopitzke (r.) zusammen mit Schriftführerin Gunda Kramer (l.) den symbolischen Scheck an Marion Wester (2. v.l.) und Anja Beninga von der IFI gGmbH. - Das Thema „Kinder- und Jugendarbeit“ stand bei einer Vereinsversammlung der Betriebswirte des Handwerks (BdH) auf dem Programm. Projektleiterin Marion Wester von der Hilfestation Aurich stellte die Arbeit der Initiative für Intensivpädagogik (IFI) gGmbH mit Sitz in Emden vor. Unterstützt von den Mitarbeiterinnen Anja Beninga, Bärbel Kleen und Jessica Busemann berichteten sie in einem rund 90-minütigen Vortrag von den stationären Einrichtungen und den ambulanten Leistungen. Dazu zählen unter anderem Wohngruppen, Jugendwohngemeinschaften, Intensivgruppen und Kinderschutzhäuser.

Deutlich wurde die Aufgabe der Initiative, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in ein verantwortungsvolles Leben zu begleiten und ihnen die gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Die Kinder in Ostfriesland seien mit vielfältigen Problemen behaftet. Sie benötigten oft unmittelbare Hilfe, so die IFI-Mitarbeiterinnen. Dabei werde viel Wert auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten gelegt. Die Schilderungen von akuten Hilfen, aber auch von Präventivmaßnahmen erreichten die Zuhörer und gingen „tief unter die Haut“, resümierte der BDH-Vorsitzende Andree Kühnel. Um die Institution zu unterstützen, überreichten die Betriebswirte des Handwerks den Frauen eine Spende in Höhe von 1.000 Euro. „Ihre Arbeit verdient den größten Respekt“, bedankte sich Kassenwart Dirk Kopitzke bei den Referentinnen.

Der Verein der Betriebswirte des Handwerks Ostfriesland (www.bdh-ostfriesland.de) trifft sich seit fast 30 Jahren monatlich. Inhaltlich widmet er sich der persönlichen Weiterentwicklung seiner Mitglieder, die allesamt selbstständige Handwerksmeister oder Handwerker in leitenden Positionen sind.

Weitere Informationen zur Initiative für Intensivpädagogik gibt es im Internet unter www.ifi-ggmbh.de.

Foto: BdH

