Praktikumsplätze für Flüchtlinge in Handwerksbetrieben gesucht.

Berufsorientierung für Flüchtlinge“ - Seit Ende Mai durchlaufen zehn junge Männer aus Syrien, Afghanistan und Mali eine „Berufsorientierung für Flüchtlinge“ (BOF). Teil dieser Orientierungsmaßnahme ist ein Praktikum in einem Handwerksbetrieb. Dafür werden Handwerksbetriebe aus verschiedenen Gewerken gesucht, die zwischen dem 15. Juli und dem 23. August 2019 ein sechswöchiges Praktikum anbieten.

Die Praktikumsplätze sollten sich in Halle oder Merseburg befinden, da die Geflüchteten in diesen Städten leben. Die Projektteilnehmer sind motiviert und verfügen über gute Deutschkenntnisse. Wunschberufe der Teilnehmer sind Kfz-Mechatroniker, Fahrzeuglackierer, Elektrotechniker sowie Maler und Lackierer. Auch in anderen Gewerken sind Praktika möglich.



Während des Praktikums werden die Praktikanten und die Unternehmen von Projektmitarbeitern begleitet. Handwerksbetriebe können sich im Bildungs- und Technologiezentrum melden (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! , Tel. 0345 7798-756). Ziel des Projekts ist die Vermittlung der Teilnehmer in eine duale Ausbildung in einem Handwerksbetrieb.



Über das Projekt „Berufsorientierung für Flüchtlinge“

Das Projekt, das die Handwerkskammer zum achten Mal durchführt, dauert drei Monate und begleitet die Teilnehmer bei der beruflichen Orientierung. Im Bildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer erproben sich die Teilnehmer in den Bereichen Metall, Kfz-Mechatronik sowie Maler- und Lackierer. Parallel erhalten sie neunzig Stunden berufsbezogenen Sprachunterricht. Den Abschluss des Projektes bildet ein Betriebspraktikum.



Das Projekt zur „Berufsorientierung für Flüchtlinge“ wird durch Fördermittel des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) finanziert. Das BMBF kooperiert dabei mit dem Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB). (See attached file: 45_Praktikumsbetriebe BOF.pdf)





Handwerkskammer Halle (Saale)

Gräfestraße 24

06110 Halle