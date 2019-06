Ostfriesische Unternehmerfrauen im Handwerk holen sich Tipps für die Vermietung von Wohnraum.

Wie Hausbesitzer auf Nummer sicher gehen - Die Unternehmerfrauen bei ihrem Treffen in Riepe. - Wenn Mieter nicht zahlen können oder erhöhte Preise nicht akzeptieren, kann es für Eigentümer zu finanziellen Engpässen kommen. Vorsitzender Stefan Fliege und Dieter Pockrandt vom Vermieterverein Ostfriesland haben den Unternehmerfrauen im Handwerk Aurich-Emden, kurz UfH, die wichtigsten Vorbereitungsmaßnahmen für Hausbesitzer erklärt. Rund 20 Unternehmerinnen nahmen an der Veranstaltung in der Gaststätte „Weißes Pferd“ in Riepe teil.

„Gute Vorbereitung ist bei der Mietersuche wichtig“, erklärten Dieter Pockrandt und Stefan Fliege gleich zu Beginn ihres Vortrages. Die Experten empfahlen, mit den Bewerbern kurze Einzelgespräche zum Kennenlernen zu führen. Dadurch bekomme man ein Gefühl für sein Gegenüber. Für die Auswahl der Vertragspartner sollten Eigentümer sich außerdem eine Selbstauskunft geben lassen, riet Dieter Pockrandt. Um bösen Überraschungen aus dem Weg zu gehen, sollten zudem die Fragen geklärt werden: Wie viele Personen wollen in die Wohnung einziehen? Welchen Beruf haben diese? Und wie hoch ist ihr Nettoverdienst? Auch Auskünfte über Mietschulden, laufende Insolvenzverfahren oder Haustiere dürfen Hausbesitzer von den Bewerbern fordern.

Ist ein passender Kandidat gefunden, gilt es, die Vereinbarungen in einem Vertrag festzuhalten. Bei dessen Erstellung rät Anwalt Stefan Fliege, alles schriftlich festzuhalten: „Mündliche Vereinbarungen sind zwar gültig, aber mit einem Schriftstück gehen Sie auf Nummer sicher.“ Darin sollte unter anderem die Höhe der Miete festgehalten werden sowie ein Hinweis darauf, unter welchen Bedingungen es zu einer Erhöhung des Preises kommen könne.

Frauen, die dem Verband beitreten wollen, können sich an die Vorsitzende Tina Lienemann wenden: Telefon 04943 912080, E-Mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

Foto: UfH

Handwerkskammer für Ostfriesland

Straße des Handwerks 2

26603 Aurich