Meistertag NRW würdigt junge Gründer/innen im Handwerk.

Zum achten Mal veranstaltet der Westdeutsche Handwerkskammertag den Meistertag NRW, der am Freitag, den 12.07.2019, ab 18 Uhr in der Jovel Music Hall in Münster stattfindet. Im Mittelpunkt des Meistertags NRW stehen junge Gründerinnen und Gründer, die gerade den Schritt in die Selbstständigkeit vollzogen haben oder in Kürze vollziehen werden und mit ihren Erfahrungen anderen Mut machen möchten. In diesem Jahr wird Wirtschaftminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart politische Impulse geben und die Bewilligungsbescheide zur Meister-Gründungsprämie persönlich überreichen.

Wertvolle Anregungen für den Berufsalltag erhalten die Gäste des Meistertags von Führungskräfte-Coach Cristán Gálvez mit seinem Vortrag über »Meisterhelden«. Durch das Programm führt die WDR2-Moderatorin Gisela Steinhauer. Mit dem Meistertag NRW würdigt der Westdeutsche Handwerkskammertag als Dachorganisation der sieben nordrhein-westfälischen Handwerkskammern gemeinsam mit dem Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister für ihre Leistungen in der Gesellschaft.

Die Empfängerinnen und Empfänger der Meister-Gründungsprämie kommen aus Ahaus, Anröchte, Bergheim, Bielefeld, Bochum, Bonn, Bornheim, Burscheid, Dinslaken, Dortmund, Eslohe, Essen, Gütersloh, Hagen, Herten, Hürth, Kevelaer, Kleve, Köln, Lengerich, Linnich, Münster, Nettetal, Radevormwald, Rahden, Rheinbach, Senden, Siegen, Übach-Palenberg, Unna, Wegberg und Wenden.

Das Programm und weitere Informationen zum Meistertag NRW finden Sie unter www.meistertag-nrw.de .